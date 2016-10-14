Gümüşlük güzellerinden bekarlığa veda

BODRUM’da dünya evine girmeye hazırlanan moda tasarımcısı Gülen Karabağlı, arkadaşları ile birlikte beyaz elbiseler giyip başlarına kır çiçekleri takarak Gümüşlük sahilinde fotoğraf çektirdi.

İzmir’de oturan Bodrumlu moda tasarımcısı, 32 yaşındaki Gülen Karabağlı hafta sonunda Bodrum’da yapılacak düğün ile yaşamını Bodrum Belediyesi’nde trafik görevlisi 33 yaşındaki Erhan Öztabak ile birleştirecek. Karabağlı, henüz Türkiye’de yeni sayılan ‘Save The Date’ günü ile düğün tarihini duyurmak amacıyla fotoğraf çekimi yaptırdı. Karabağlı’nın tasarımını yaptığı beyaz giysi ve kır çiçeklerini giyen 8 genç kadın, Hasıraltı Plajı’nda bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gümüşlük sahilinde düğün öncesi sevgi ve mutluluk dileklerinin paylaşıldığı, saflığın sembolize edildiği Save The Date günü düzenlediklerini söyleyen gelin adayının ablası ve meslektaşı Hande Karabağlı Barutçu, şöyle dedi:

“Kardeşim ile yaklaşık 7 yıldır İzmir ve Bodrum’da moda tasarımı ve özel günlerin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu kez de kendi mutluluğumuz için çalıştık ve bu güzel günümüzde arkadaşlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Gülen’in mutlu gününde bekar arkadaşlarımız da geleceklerine yönelik dileklerde bulundu. Gümüşlük sahilinde bizleri görenler ilgi ile izledi.”

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