Gümüşdere’de bisiklet sürmeyi çok sevdiler

Keçiören Belediyesi’nin, ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisinde gerçekleştirdiği bisiklet bizden, gezmesi sizden projesi ile 5.230 kişi fiziksel aktiviteyi doğaya taşıdı.

Bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’ye akın ederek, nüfus cüzdanı karşılığında isteğe bağlı yaklaşık 2 saat bisiklet sürdüler. Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde 3.200 metrelik bisiklet yolunda yaklaşık 4 ayda 5.230 kişi pedal çevirdi.

Çevreci bir belediye olduklarının da altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ” Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye… Elbette sadece çevreyi koruyan, spora teşvik eden bir araç olmasının yanında bisiklet; obeziteyle mücadelede de fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıyor. Havaların ısınmasının ardından yine 7’den 70’e herkesi bisiklet yollarımıza davet ediyoruz.” diye konuştu.

Temiz bir çevre için bisikletin ulaşım alanında da kullanılması gerektiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bisiklet sürmeyi sadece hobi olmaktan çıkarmamız lazım… Hatta ulaşımda da bisiklet kullanılmalı… Tabi bunun için yolların ona göre dizayn edilmesi gerekiyor, bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz, bu daha başlangıç… Bisiklet yollarının sayısını artıracağız.” ifadelerini kullandı.