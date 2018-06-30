Keçiören Belediyesi’nin ödüllü projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde gerçekleştirdiği “Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden” etkinliği yaz aylarında özellikle gençlerin gözdesi oldu.

Bisiklet sürerek sağlıklı yaşamı seçenler ve obeziteye karşı harekete geçenler Gümüşdere’ye akın ederek, nüfus cüzdanı karşılığında saat: 09:00- 18:30 saatleri arası bisiklet sürebiliyorlar. Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde 3.200 metrelik bisiklet yolunda günde hafta içi 200, hafta sonu ise 300 kişi pedal çeviriyor.

Gençlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşları ve çocuk esirgeme kurumları ise randevu ile bu etkinliğe ilgi gösteriyor.

Derneklerin de Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde farklı etkinlikler düzenlediklerine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Gümüşdere Ihlamur Vadimiz bisiklet ve doğa ile ilgili faaliyet gösteren derneklerin etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden” etkinliğimizle 7’den 70’e herkesi Gümüşdere’de buluşturuyoruz. Çevreci bir belediye olarak herkesi fiziksel aktiviteye, spora teşvik ediyor ve bisiklet yollarımıza bekliyoruz.” diye konuştu.​