Muğla’nın gözde turizm ilçesi Bodrum’un ünlü Gümbet Barlar Sokağı’ndaki iki ayrı mekan, Yıldız Tilbe ve Bengü ağırladı. Ünlü şarkıcılar, hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.

Gümbet Barlar Sokağı’ndaki Pasha Club‘ta sahneye çıkan Yıldız Tilbe’yi, yaklaşık 1500 kişi izledi. ‘Aşkın içinde aşk var’ isimli parçasıyla sahneye çıkarak ‘Aşkım aşkım’ ve ‘Aşkımı sakla’ isimli şarkılarını da seslendiren Tilbe, danslarıyla dikkat çekti. Kendisini izlemeye gelenlere teşekkür eden Tilbe, “Çok güzel bir gece diliyorum. Gece boyunca isteklerinize açığım. İstek şarkılarınızı zamanımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışırız. Tekrar iyi eğlenceler” dedi.

Gümbet Barlar Sokağı’ndaki Posh Clup’ta ise Bengü, sahne aldı. Bengü’yü yaklaşık 750 kişi izledi. ‘Geçmiş olsun’, ‘Sanki’ ve ‘Kuzum’ isimli parçalarının yanı sıra eski ve yeni albümünden de parçalar söyleyen Bengü’ye, 4 dansçı eşlik etti. Sahneye kısa bir elbiseyle çıkan Bengü, hayranlarıyla da sohbet etti. Yaptığı danslarıyla göz dolduran Bengü, kendisini izleyenlere, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Artık burası benim evim gibi. O kadar seviniyorum ki buraya gelirken koşa koşa geliyorum. Altın Çağ albümünde en sevdiğimiz aslında en sevdiğiniz şarkılardan bir tanesi ‘Geçmiş olsun’. Aranızda eminin bilenler vardır ama benim en sevdiklerimden. Muhtemelen yeni klip de ona gelecek. İyi eğlenceler” dedi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe ve Bengü, eğlenceli dakikalar yaşattı.

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