“Gülünç Karanlık” tiyatroseverlerle buluştu

ALMAN yazar Wolfram Lotz’un kaleme aldığı, Nurkan Erpulat’ın Türkçeleştirip yönettiği ‘Gülünç Karanlık’ adlı tiyatro oyununun galası yapıldı.

Bakırköy Belediyesi Tiyatroları tarafından sahnelenen “Gülünç karanlık”, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Çağdaş Alman tiyatrosunun genç yazarlarından Wolfram Lotz’un 2014 yılında kaleme aldığı oyunda yeni dünya düzenine dair keskin bir bakış açısı getiriyor. Nurkan Erpulat’ın yönettiği oyunda Alican Yücesoy, Erol Ozan Ayhan, Yelda Baskın, Doğacan Taşınar, Hatice Elif Ürse ve Alican Yücesoy’un rol alıyor. Oyunun dekor ve ışık tasarımı Cem Yılmazer’e, kostümleri Tomris Kuzu’ya, ses tasarımı Başak Günak’a, dramaturjisi ise Ceren Ercan’a ait.

OYUNUN KONUSU

Somalili bir korsanın savunması ile başlayan oyun, gizli bir görev için Afganistan’da bulunan iki alman askerin izini sürüyor. Onların nehir boyunca süren yolculuğu ve bu yolculukta yaşadıkları karşılaşmalar geçmişten bugüne Batının sömürge tarihini hatırlatıyor. Lotz, oyun boyunca süren yolculukta yaşanan karşılaşmalar aracılığıyla batı merkezli düşüncenin ve tarih yazımının baskın söylemini kırarak onu

gülünçleştiriyor.

Oyun Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesi’nde, tam bilet 10,

indirimli 8 Lira olarak izlenebiliyor. Oyun 23 ve 24 Aralık’ta saat 20.30’da başlıyor.

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