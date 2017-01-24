Gülseren Gönül toprağa verildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın formasını giyen ilk oyunculardan Gülseren Gönül 66 yaşında vefat etti.

2.05 ile Türkiye’nin en uzun boylu kadın basketbolcusu olarak tarihe geçen Gönül, 1963 yılında basketbola başlamış, Türkiye ve Avusturya’da basketbol hayatını sürdürmüştü.

Milli takımda da forma giyen Gönül 1993 yılında basketbol hayatını sonlandırmıştı. Son günlerini bir bakımevinde geçiren Gülseren Gönül’ün cenazesi dün Karşıyaka Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybeden kadın basketbolunun sembol isimlerinden Gönül için taziye mesajı yayımladı.Gülseren Gönül’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Bakan Kılıç, mesajda şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz basketboluna yaptığı katkılarla basketbolun gençlerimiz arasında sevilmesine büyük katkı veren Gönül, yurt dışına transfer olan ilk kadın basketbolcumuz olma özelliğini taşıyordu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın formasını giyen ilk sporcularımız arasında da yer alan Gülseren Gönül’e, Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum.”

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