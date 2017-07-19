Bodrum’da sahneye çıkan ve söylediği birbirinden hareketli şarkılarla tatilcileri coşturan Gülşen, her yerde Demet Akalın şarkıları çaldığını söyleyerek, arkadaşını alkışladığını kaydetti.

Pop müziğin ünlü isimlerinden Gülşen, Gümbet Barlar Sokağı’ndaki Pasha Club’da konser verdi. Kendisine eşlik eden 4 dansçı ile birlikte sahnede hiç durmayan Gülşen’e eşi Ozan Çolakoğlu da kabinde eşlik etti. ‘Bangır Bangır’ isimli parçası ile sevenlerinin karşısına çıkan Gülşen, daha sonra ‘Yatcaz Kalkcaz’, ‘Bir Fırt Çek’, ‘Irgalamaz Beni’ ve ‘Bu Gece’ isimli parçaları ile konserine devam etti. Yaptığı danslar ile de göz dolduran Gülşen’i yaklaşık 1000 kişi izledi. Sahneye uzun bir elbise ile çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren, Gülşen sahne performansıyla bol alkış aldı.