Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümü töreninde yan yana oturan Başbakan Binali Yıldırım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tatlı tatlı sohbet ederken ve gülerken fotoğrafları yansıdı medyaya.

Bu fotoğraflarda Yıldırım’ın değil ama Kılıçdaroğlu’nun gülmesine Sözcü yazarı Yılmaz Özdil çok sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nu “guguk kuşu”na benzeten Özdil, “CHP milletvekilleri… İl başkanları… Kurultay delegeleri… Ağlamaktan gözüne kan oturan eşlerinizin, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakın, sonra da dönüp, bu fotoğrafa bakın. ‘Guguk kuşu’nun bu fotoğraftaki mutluluğu Nutuk’ta, Gençliğe Hitabe’de açıkça yazıyor. Bir anlık gaflet değildir. Sekiz seçimlik dalalettir. Cumhuriyete karşı suç işleniyor. Fani bir koltuk uğruna sessiz kalmak, hıyanettir” diye yazdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise, “Hem bu kadar içten gülüp hem de ‘Bu referandumu tanımıyoruz’ diye radikal çıkışlar yapmak biraz yapay kaçmıyor mu Kemal Bey” diye sordu.

Özdil’e de, Hakan’a da hak vermek mümkün değil.

O fotoğrafları çok sevdim ben.

Referandum kampanyası boyunca birbirlerini ağır biçimde eleştiren iki liderin, karşılaştıkları bir törende dostça sohbet etmeleri, gülmeleri son derece insani bir ilişkidir, medeniyetin gereğidir, eleştirilecek bir yanı yoktur.

Yani, iki lider o sert kampanyanın ardından karşılaştıklarında tekme tokat birbirlerinin üzerine mi yürüselerdi?

Geçmişte Yıldırım hakkında da, Kılıçdaroğlu için de birçok eleştiri yazısı yazdım.

Ama belki de ilk defa onları savunma ihtiyacı duyuyorum.

Gerçek demokrasi, farklı partilerdeki insanların sürekli kavga etmeleri, zehir zemberek sözler sarf etmeleri değil, yan yana oturabilmeleri, konuşabilmeleridir.

Keşke, iki lider, önümüzdeki günlerde, bir düğünde halay çekebilseler, bir mangal partisinde buluşabilseler, Boğaz’da tekne turuna çıkabilseler, bir futbol maçına gidebilseler, aileleriyle aynı otelde tatil yapabilseler…

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