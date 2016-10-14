Güle destek umudu, darbe kalkışmasına takıldı

GÜL Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooparatifleri Birliği (Gülbirlik) Genel Müdürü Hasan Çelik, gül çiçeği üreticisine kilo başı doğrudan devlet desteği verilmesini istedi.

Hasan Çelik, “En fazla teşvik ya da destek alabileceğimizi umduğumuz yıl bu yıldı. Maalesef darbe kalkışmasından dolayı olmadı” dedi.

Dünyadaki gül yağı ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Isparta’da, fındık ve ayçiçeği gibi ürünlere doğrudan devlet desteğinin gülde de uygulanması konusu, uzun süredir tartışılıyor. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gül sektörünün üretici nezdinde desteklenmesi gerektiğini uzun süredir gündeme getirdiklerini aktarırken, “5 yıl öncesinden bu konuları gündeme getiriyoruz, tartışıyoruz. Gerek bakanlıklar nezdinde, gerekse siyasiler nezdinde hep takip edildi. En fazla teşvik ya da destek alabileceğimizi umduğumuz yıl bu yıldı. Maalesef darbe kalkışmasından dolayı olmadı. Hem bakanlıklara hem de siyasilerimize iletmiştik. İşler rayına otursun diye bekledik. Bu işin peşini bırakmış değiliz” diye konuştu.

‘DESTEKLEME İSTİYORUZ’

Gülün çok önemli aşamalardan geçtiğini, süs bitkisiyken sanayi ürünü olarak tescillendiğini vurgulayan Hasan Çelik, şöyle dedi:

“Bunun öncesinde haritaya bağlı bir ürün olduğu yönünde belgelendirme yapıldı. Diğer taraftan toprak analizi, mazot ve gübre desteğinde artış oldu. İyi tarım kapsamında dekar başına 100 TL’lik destek sağlandı. Ancak bizim istediklerimiz bu değil. Bizim beklentimiz şu; bir üretici 1 ton ürün üretti, teslim ettiği yerden müstahsil makbuzu alıyor. Bu makbuz karşılığında üreticiye doğrudan destek verilmesini istiyoruz. Bu kilo başı 50 kuruş, 60 kuruş ya da 1 TL olabilir. Doğrudan üreticinin hesabına yatırılan bir destekleme istiyoruz. Böyle bir ürün verildiği belgelenerek destekleme yapılmalı. Zaten kurumsal çalışan bir kurumuz. Böyle bir şey başlatılırsa üreticiye can suyu gibi olacaktır.

Ve geçmişte bahsettiğimiz muhtemel sorunlarla karşılaşmaya başladığımız bu günlerde verilecek destek hem gülcülük adına hem de Isparta’nın etkin konumunu devam ettirmesine önemli katkı sağlayacaktır.”

PAZAR ZORLANACAK

Gülyağı ve gül konkreti fiyatlarında sezon öncesi ve başındaki yükseliş trendinin durduğunu kaydeden Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, fiyatların kabul edilebilir limitleri zorlamasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde sektörde pazarın hayli zorlanacağının gözlemlendiğini dikkati çekti. Özellikle Bulgaristan’da gül çiçeği, buna bağlı olarak gülyağı ve konkret üretimindeki artışlar göz önüne alındığında pazardaki sorunların kaçınılmaz olacağına işaret eden Çelik, “Bir başka faktör ise gülyağı ve konkret ihtiyacı olan alıcı firmaların hem Isparta’da hem de Bulgaristan’da ihtiyaçları olan gülyağı ve konkretleri kurmuş oldukları gül bahçeleri ve fabrikalar vasıtasıyla karşılamaya başlamış olmalarıdır” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...