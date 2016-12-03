Gül turizminde hedef 20 bin turist

ISPARTA’nın Gönen İlçesi’ne bağlı Güneykent Beldesi’nde, yerli ve yabancı turistlere başta şafak vakti bahçede gül toplama olmak üzere farklı aktivitelerin yapıldığı gül turizmi için, önümüzdeki yıl 20 bin turist hedeflendi.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’ini karşılayan Isparta, gülü sadece bir tarım ürünü olarak görmüyor. Kentte üretilen gülün yüzde 20’sini karşılayan Güneykent Beldesi’nde gülün önemli bir turizm değeri olarak markalaştırmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Geçen yıl planlı olmamasına rağmen 10 binin üzerinde yerli ve yabancı turist beldeye gelerek gül toplama, gül kahvaltısı, gül suyu çıkarma ve gül reçeli yapma gibi aktivitelere katıldı. Güneykent’te önümüzdeki yıl bu işin planlı şekilde yürütülerek, yaklaşık 30 gün süren gül toplama sezonunun yanında diğer aktivitelerin de eklenmesiyle turizmden daha fazla pay alınması hedefleniyor. Yaklaşık 30 gün süren gül toplama sezonunun yanında diğer aktivitelerle de turizmin çeşitlendirilerek bölgeye daha çok turist getirilmesi planlandı.

“KÖY HAVASI ALACAKLAR”

Güneykent Belediye Başkanı Ak Partili Fahrettin Gözgün, beldede 2017 yılı kırsal turizmi için şimdiden çalışmaya başladıklarını söyledi. Dünyada ölmeden önce yapılması gereken önemli şeyler listesinde Isparta’da şafak vakti gül toplamanın da yer aldığını söyleyen Başkan Gözgün, şöyle dedi:

“Yerli ve yabancı turistler için müthiş bir program hazırlıyoruz. Sabah güneşin doğuşuyla gül bahçelerinde gül toplatacağız. Oradan çıkıp yöresel ürünlerle gül kahvaltısı yapılacak. Kahvaltının ardından ziyaretçilerimiz gül hanede topladıkları gülün suyunu çıkaracak. Bu işlemin ardından da hep birlikte gül reçeli yapacağız. Arzu eden misafirlerimize özel de halı dokuma tezgahları kurduk. Isparta’nın gülü ve halısı meşhurdur. Bu iki özelliği aynı gün yerli ve yabancı turistlere yaşatmak istiyoruz. Ayrıca beldede turistlerimizin ulaşımını römorklarla sağlayacağız. Tam bir köy havası alacaklar.”

“ACENTELER TEMASA GEÇTİ”

Güneykent’te Gülderen Kadınlar Derneği bulunduğunu ve burada birçok kadının güle dair hediyelik eşya yaptığını belirten Gözgün, bu eşyaların da Isparta- İstanbul karayolu üzerinde kurulacak mağazada satılacağını aktardı. Mayıs 2017’de gerçekleştirilecek gül hasadı için şimdiden birçok acentenin kendileriyle iletişim kurduğuna dikkati çeken Gözgün, şöyle konuştu:

“Geçen yıl hiç plan yapmadığımız halde 10 tur firması Güneykent’e kendiliğinden geldi. Şimdi bu firmalarla birlikte 2-3 katı firma bizimle temasa geçti. Isparta’da gül toplayıp halı dokumak istiyorlar. Kırsal turizm adına Isparta gülü çok önemli bir değer. Biz rotamızı bu yöne çevirdik. 2017 için yaklaşık 20 bin turist hedefliyoruz”

diye konuştu.

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