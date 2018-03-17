Aheste gelin beyler…

Ben güfteden besteden anlamam! Ancak İstiklal marşının sözlerinin bana ne hissettirdiğini iyi bilirim!

Ben istiklal marşımızı kutsarım…

İstiklal marşımız; istiklalini canı pahasına kazanmış bir milletin ve önderlerinin şiirsel hikayesidir!

İstiklal marşımız; ulusun harcıdır!

İstiklal marşımız; milletimizin tüm kutsallarının harmonisidir!

İstiklal marşımız; istiklalin insan için ne anlam geldiğinin özetidir!

İstiklal marşımız; anti emperyalist bir çığlıktır!

İstiklal marşımız; zoru başarmanın ilanıdır!

İstiklal marşımız; mazlum milletlerin ağıtıdır!

İstiklal marşımız; dünyanın en güzel marşıdır!

İstibdatla istiklali karıştıranlar; “ikinci Cumhuriyet” “Yeni Türkiye” hayaliyle, Cumhuriyetin kutsallarını çürütmek ve onların yerine yeni kutsallar yaratmak için çırpınıyor…

Nafile çırpınışlar!

Saraylardan İstiklal marşı çıkmaz…

Kaldı ki; Milletin İstiklalini elinden almak isteyenlerin, yazmak istedikleri marş, olsa olsa istibdatın marşı olur!