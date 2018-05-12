Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ilçe gezileri kapsamında Güdül’deydi.

İlçe ziyaretinde Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Eşen’in eşlik ettiği Başkan Tuna, ilçe sakinlerinin sevgi seliyle karşılaştı. Tuna, ilçe ziyareti sırasında Başkentlilere imardan çevre düzenlemesine, yollardan suya birçok konuda arka arkaya müjdeler verdi.

“BAŞKENT’TE ASFALTSIZ KÖY KALMAYACAK”

Güdül’de esnaf ziyaretleri de yapan Başkan Tuna, vatandaşlarla da uzun uzun sohbetler yaptı. İlçeye dair talepleri dinleyen ve çözümleri noktasında da ilgili bürokratlara talimatlarda bulunan Başkan Tuna, asfaltı olmayan köy yollarına yılsonuna kadar sathi kaplama asfalt döküleceğini açıkladı:

“Buradan Ankara’daki tüm Mahalleleri (köyleri) ilgilendiren önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Bu sene Ankara’da toplam 3 bin 200 kilometre köy yoluna asfalt dökmeyi planlıyoruz. Başkentimizde asfaltı olmayan köy kalmayacak.”

GÜDÜL’E TERMAL TESİS

Güdül’de termal tesis yapımı için imar ve sondaj çalışmalarının yapılması talimatını veren Başkan Tuna, yetkililerden tesisin işletmesi için de hazırlıkları biran önce başlatmalarını istedi.

YAĞMUR DUASI

Tuna, tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yapıldığı ilçede, bu yıl kurak geçen kış mevsiminin ardından yağmur duasına çıkan vatandaşlarla da birlikte dua etti.

Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım’ı makamında ziyaret ettikten sonra Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Eşen ile birlikte Ak Parti İlçe Başkanlığı’na geçen Başkan Tuna, burada da vatandaşlar tarafından, “Başkanım değişim hissediliyor. Allah sizden razı olsun” sözleriyle karşılandı. “Yapılacak hiçbir şeyi sizden esirgeyemeyiz. Milletin malını millete adaletli bir şekilde dağıtmakla yükümlüyüz” diyen Başkan Tuna’nın bu sözleri büyük alkış aldı.

İLÇEYİ BAŞTAN AŞAĞI GEZDİ

Tuna, Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Güdül’de inşaatı devam eden Kapalı Pazar Yeri ile yapımı tamamlanan ve açılış gününün beklendiği Güdül Kent Müzesini de gezdi. İlçeyi baştan sona dolaşan Başkan Tuna ayrıca Merkez Kur-an Kursu Binası’nda da incelemelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 78 metre uzunluğundaki İlhan Çayı Köprüsü’nde de incelemelerde bulunan Tuna, Güneyce Mahallesi’nde toplam 19 bin 200 metre uzunluğundaki asfalt yolu kullanarak dolaştı, yetkililerden bilgi aldı.