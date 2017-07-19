Guatemala’da çocukların şiddet resimleri endişe yarattı

Suç oranının yüksekliğiyle anılan Guatemala’nın başkenti Guatemala’da 10-13 yaşlarındaki 89 öğrenciye etraflarındaki şiddetin onları nasıl etkilediği soruldu.

Çocukların çoğu resimlerinde ceset, kan ve silah figürleri çizerken bir tanesi babasının annesini öldürmesinden endişelendiğini yazdı. Yetkililer endişeli.

Yerel Plaza Publica gazetesine göre başkent Guatemala’da Sacoj Mixco’daki Dr. Bloem en Sacoj Mixco Öğrenim Merkezi ve Villa Nueva’daki La Paz okulunun 10-13 yaş arasındaki 89 öğrencisinden etraflarındaki şiddetin onları nasıl etkilediğini yazarak ve çizerek anlatmaları istendi. Çocukların yüzde 86’si yaşadıkları şiddeti resim ve yazı yoluyla detaylı bir biçimde anlattı. Anlatılarda anneyi döven bir baba, uyuşturucu bağımlısı bir kardeş ya da evden çıkmak zorunda kalmaktan duyulan korku unsurları dikkat çekerken öğrencilerin sadece yüzde 16’sı şiddetten etkilenmediğini, korku hissetmediğini söyledi.

“Çocukların şiddeti normalleştirmesi endişe verici”

Alarma geçen yetkililer endişe verici olarak tanımladıkları resimler üzerinden çocukların hayatta kalmanın bir yolu olarak şiddeti normalleştirdiğini yorumunda bulundu.

Özellikle çatışma ortamının yüksek olduğu mahallelerde çocukların evde kapalı kaldığı, her gün silah sesi duyduğu ve okula giderken cesetlerle karşılaştıkları belirtiliyor.

Çocukların 12 tanesi kompozisyonlarında aile içindeki şiddeti anlattı ve bir tanesi bir gün babasının annesini öldürmesinden endişelendiğini yazdı.

Mahallelerdeki şiddet ortamı yüzünden dışarıda oynamalarına izin verilmeyen çocukların yüzde 54’ü sokağa çıkmaktan korktuğunu söyledi.

Sor 6 yıl içinde ülkede ebeveynlerini öldüren 42 tane çocuk kayıtlara geçti.