Guardian’a Göre, ne Brüksel ne de Ankara’da müzakelere son vermeye hazır kimse yok

Türkiye ile AB arasında yaşanan gerginlikler, AB medyasında haber ve yorumlara konu olmaya devam ederken İngiliz Guardian gazetesi, ne Brüksel ne de Ankara’da Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerine son vermeye hazır kimsenin olmadığına inanıyor.

Guardian gazetesi’nin Türkiye konulu bir başyazısında Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası “yaygın siyasi temizlik” sert dille eleştirilirken Türkiye ile Batılı müttefikleri arasında yaşanan sıkıntılara vurgu yapılıyor.

“Türkiye’nin Batılı müttefikleri telaşlanıyor ancak karmaşık bir jeopolitik ortam karşısında ihtiyatlı olmayı seçti” diyen gazete, Avrupa Parlamentosu’nun geçen hafta Türkiye ile AB’ye katılım müzakerelerinin dondurulması çağrısı ardından Türkiye’den gelen mülteci anlaşmadan çekilme uyarıları için “şantajdan farksız” iddiasında bulundu.

AB başkentlerinde de, Ankara’nın Türkler arasında “popüler” bir konu olan vize muafiyetine ilişkin anlaşmayı yok etmek istemeyeceğinin umulduğu belirtilen başyazıda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığının yetkililerinin artırılması meselesine değinildi. Yazıda “otoriterliği açıkça artan bir rejime daha yakınlaşma konusunda halen Avrupa’da bir konsensüs bulunmadığı” yorumu yapıldı.

“Brüksel’de olsun Ankara’da olsun, müzakereleri kesmeye hazır kimse yok. Kilitlenme her iki tarafın işine geliyor” yorumunu yapan gazete, bu durumun Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi halinde değişebileceğini belirtti. Gazete Rusya ile yakınlaşmanın Türkiye’nin dış politikasına yeni bir boyut kattığını, bu gelişmenin karşısında Batılı müttefiklerinin “etki eksikliğinin” göründüğünü yazdı.

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