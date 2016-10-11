Gripten korunmak için önleminizi alın

2 Bu yıl nazal sprey olarak uygulanan aşılar önerilmiyor

Grip aşılarında genellikle bir önceki yıl en sık karşılaşılan virüs tipleri bulunmaktadır. Bazı aşılar 3 bazıları ise 4 farklı virüse karşı koruma sağlar. Geçtiğimiz yıllarda grip aşıları nazal sprey olarak da uygulanmaktaydı. Ancak bu aşı tipinin etkinliği yeterli görülmediği için bu yıl sadece enjekte edilen aşıların kullanılması önerilmektedir. Bu sezonun aşıları koruyuculuk açısından geçen yıl sık görülen virüslere göre güncellenmiştir. 3 içerikli aşılar bu sene influenza A H1N1, H3N2 ve influenza B Victoria tipi virüslere karşı koruyucudur. 4 içerikli aşılar ise ek olarak influenza B Yamagata tipi virüse karşı koruyuculuk sağlamaktadır.