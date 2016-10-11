Gripten korunmak için önleminizi alın

Havaların bir ısınıp bir soğuduğu bu günlerde grip vakalarında da artış görülüyor. Gripten korunmak için önlem almak şart.
Çocukların okul, yetişkinlerin ise iş ve sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkileyen gripten korunmak için grip aşısı yaptırmak ve çeşitli önlemler almak büyük önem taşıyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Ozan Gökdoğan, gripten korunma önerilerinde bulundu.
1Ne kadar çok kişi aşı olursa koruyuculuk o kadar artıyor
Gripten korumanın ilk ve en önemli yolu grip aşısı olmaktır. Grip aşısı; grip hastalığı için kullanılan tedavileri, doktora başvurma sıklığını ve işgücü kaybını önlemektedir. Ne kadar çok kişi aşılanırsa koruyuculuk o kadar fazla olmaktadır. Ortalama 40 kişinin aşı olması 1 kişinin grip olmasını önlemektedir. Özellikle yaşlı insanların, çok küçük çocukların, hamilelerin ve kronik hastalığı olan kişilerin gribe bağlı oluşabilecek komplikasyonları daha fazla olduğu için grip aşısı yaptırmaları önerilmektedir.
2Bu yıl nazal sprey olarak uygulanan aşılar önerilmiyor
Grip aşılarında genellikle bir önceki yıl en sık karşılaşılan virüs tipleri bulunmaktadır. Bazı aşılar 3 bazıları ise 4 farklı virüse karşı koruma sağlar. Geçtiğimiz yıllarda grip aşıları nazal sprey olarak da uygulanmaktaydı. Ancak bu aşı tipinin etkinliği yeterli görülmediği için bu yıl sadece enjekte edilen aşıların kullanılması önerilmektedir. Bu sezonun aşıları koruyuculuk açısından geçen yıl sık görülen virüslere göre güncellenmiştir. 3 içerikli aşılar bu sene influenza A H1N1, H3N2 ve influenza B Victoria tipi virüslere karşı koruyucudur. 4 içerikli aşılar ise ek olarak influenza B Yamagata tipi virüse karşı koruyuculuk sağlamaktadır.
36 ay-8 yaş arasındaki çocuklara iki doz aşı yapılması gerekebilir
6 ay ve üzeri yaşta olan her kişinin mümkünse Ekim ayı sonuna kadar aşı yaptırması önerilmektedir. Bununla birlikte Ocak ayının sonuna kadar aşı yapılabilmektedir. Grip hastalığı genellikle Ekim-Kasım aylarında görülmeye başlar ama salgınlar sıklıkla Aralık-Mart döneminde gözlenir. 6 ay ile 8 yaş arasındaki bazı çocuklarda koruyuculuk için 2 doz grip aşısı gerekebilmektedir. Bu yaş grubunda ilk kez aşı yapılacak çocuklarda 28 gün ara ile 2 doz aşı yapılması önerilmektedir.