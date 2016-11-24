Grip kalp krizini tetikliyor

Konya’da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serhan Özyıldırım, kalp hastası olan kişilerin grip aşısı olması gerektiğini belirterek, “Grip olan kişilerin kalp krizi geçirmesi ihtimali artıyor” dedi.

Özel Farabi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serhan Özyıldırım, soğuk havalar nedeniyle grip hastalığının artış gösterdiğine dikkat çekerek, gribin kalbi yakından ilgilendiren bir hastalık olduğunu kaydetti.

Grip nedeniyle kalp damarının aniden tıkanıp kalp krizine yol açabildiğini ifade eden Dr. Özyıldırım, şunları söyledi:

“Gribin, kalp kası üzerine olan etkileri var. Son yıllarda ortaya çıkan en dikkat çeki bilgi grip virüsünün, kalp damarı tıkanıklığına neden olabildiğidir. Grip olan kişilerin kalp krizi geçirmesi ihtimali artıyor. Kalp krizinden kasıt, kalp kasına hasar vererek, kalbin gücünü bozarak değilde, kalbi besleyen kornea damarının ani tıkanması sonucu oluşan damar tıkanıklığıdır. Bunun temel olarak sebebi, virüsün vücutta oluşturduğu inflamasyon durumudur. İnflamasyon dumundan dolayı damarlarında daha önce bilinmeyen darlıklar olan kişilerin, darlık bölgede bir anda pıhtı oluşması ve damarın tamaman tıkanmasıyla sonuclanan kalp krizi olayından bahsediyoruz.”

Grip aşısının bu tip rahatsızlıkları engellediğini belirten Dr. Özyıldırım, “Grip aşısı yapan kişilerde önümüzdeki takip eden 1 yıl içinde kalp krizi geçirme ihtimalinin yüzde 45- 50’lere kadar azaltılabildiğinin gösterilmiş olmasıdır.

Aslında grip aşısı yaptırdığınızda bir nevi kalp krizi aşısı yaptırmış oluyorsunuz. Biz kardiyoloji bölümünde kalp hastalarına grip aşılarına her yıl sonbahar ayında mutlaka yaptırmasını öneriyoruz.

Grip aşısının bu çok önemli faydalarının yanında mevcut kalp hastaları içinde önemi büyük. Kalp hastaları olan kişilerin bir çok ağır hastalığa yakalanması grip sayesinde kolaylaşıyor” diye konuştu.

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