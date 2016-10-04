Grip hastalığının giriş kapısı eller!

2 2 “İstirahat edilmeli”

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Grip ve benzeri hastalıklar geçirildiğinde yapılması gerekenleri anlatan Dr. Ziya Ömer, şöyle konuştu; “Evde istirahat etmek çok önemlidir. Hastayken mümkün olduğunca diğer insanlarla temastan kaçının. Öksürürken burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve bir kez daha kullanılmamalıdır. Bunun yanında gribal enfeksiyonlara eşlik eden ishal ve kusma da vücudumuzdan sıvı kaybını artırmaktadır. Bu kaybı da artmış sıvı alımıyla yerine koymak vücut direncimiz açısından önemlidir.”