Grip Aşısı için en doğru zamandayız

Grip virüsleri her yıl değişime uğruyor. Bu nedenle her yıl mutlaka grip aşısı olmak gerekiyor.

Mevsimsel grip aşısı, bir sonraki yıl görülme ihtimali en yüksek olan virüs tiplerine göre hazırlandığı için gripten korunmanın en etkili yolu ‘aşılanma’.

Ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan ve bir enfeksiyon hastalığı olan gripten korunmada en etkili yol risk altındaki bireylerin her yıl aşılanması. Aşılanma için en uygun dönem Ekim ve Kasım ayları olarak belirtiliyor.

Gribe neden olan influenza virüsünün çok hızlı ve kolay bir şekilde bulaştığının altını çizen Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Teslime Atlı,

“Virüs; öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında damlacık yoluyla enfekte bireylerin yaklaşık 2 metre uzağına kadar yayılabilir. Enfekte bireyde hastalık belirtileri başlamadan 1 gün önce bulaştırıcılık başlar ve hastalık başladıktan sonraki 5-7 gün devam eder. İnfluenza virüsünün bulaştığı bazı bireylerde hastalık belirtileri oluşmasa da bulaştırıcılık görülebilmektedir. ” dedi.

Aşının koruyuculuğunun aşı yapıldıktan ortalama 2 hafta sonra başladığının bilgisini veren Prof. Dr. Teslime Atlı,

“Eğer aşının içerdiği virüs tipleri, salgınlara neden olan virüs tipine benzerse, sağlıklı erişkinlerde yaklaşık yüzde 70 oranında etkilidir. Her yıl aşılanma, aşı etkinliğini arttırmaktadır. Aşılama ile antibiyotik kullanma oranları da azalmaktadır” şeklinde konuştu.

Kişisel korunma yöntemlerinin de mutlaka uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Atlı, gribe yakalanmamak için dikkat edilmesi gereken 5 hususu şöyle sıraladı:

Gripten korunmak ve salgını önlemek amacıyla kişilerin alması gereken 5 önlem:

1- Gripli kişilere yaklaşmamak

2- Elleri sık sık yıkamak

3- Göz, burun ve ağza çok fazla elle temasta bulunmamak

4- Gribal enfeksiyonun salgın olduğu dönemlerde kalabalık ortamlarda bulunmamak

5- Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunu mutlaka bir mendille kapatmak

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Teslime Atlı, 6 aydan büyük herkesin istediği takdirde grip aşısı yaptırabileceğini vurgulayarak,

“Gebelere her 3 trimesterde ve emzirme döneminde grip aşısı güvenle yapılabilir. 6 aydan küçük çocuklara, grip aşısı ve içeriğindeki maddelere karşı hayatı tehdit edici ciddi alerjisi olanlara ve yumurta alerjisi olanlara önerilmez” açıklamasında bulundu.

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