Grip aşısı görüş ayrılıklarına sebep oluyor

Grip aşısı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin kamuoyunda görüş farklılıkları bulunduğunu aktaran Taşova,

“Görüş ayrılığı grip aşısının koruyuculuk oranıyla ilgili. Bu aşı yaklaşık yüzde 70 oranında koruma sağlıyor. Bu bizim için düşük koruyuculuktur. Çünkü bir aşıdan beklenilenden küçük oranda düşük koruyuculuğu var. Koruyuculuk oranı yüzde 100 olmalı ama yüzde 90-95 oranları da yüksek koruyuculuk özelliğini gösterir” dedi.

Gribal enfeksiyonlara karşı aşı yaptırılmasını isteyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, şunları kaydetti:

“Bu koruyuculuk oranına rağmen özellikle risk grubunda olanlar, kronik kalp, astım gibi rahatsızlıkları bulunanlar, yaşlılar ve çocukların mutlaka aşılanmasını öneriyoruz. Ancak yumurta alerjisi olanlar aşı yaptırmamalı. Aşı olunamıyorsa koruma önlemleri alınmalı. Aşı yaptırmayan kişiler de düzenli beslenip yeterli sıvı tüketmeli. Kalabalık ortamlarda çok bulunulmamalı, ortamlar iyi havalandırılmalı. Kişisel hijyen kurallarına uyulmalı. Eller mutlaka yıkanmalı. Hasta kişilerden uzak durulmalı, koruyucu maske takılmalı. Gribe neden olan virüs sürekli yapısını değiştiriyor. Grip aşıları da bir önceki yılda görülen virüslere göre yenilenir. Aşı yaptırırken tarihinin yeni olmasına dikkat edilmeli. Eğer virüsün yapısında büyük değişiklik olursa zaten salgınlar oluyor. Yani aşının etkisi olmuyor. Şimdi bir salgın durumu yok”