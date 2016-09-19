Grip aşıları etkisizdir

Reklam

GÖGÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, grip aşınının etkili olabilmesi için aşı yapılan ile hastalığa neden olan virüsün aynı olması gerektiğin söyledi.

Bodrum’un Göltürkbükü Mahallesi’ndeki Bodrum Hilton Otel’de tatil yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, grip aşılarının etkisiz olduğunun, bağımsız araştırmalarla ortaya konulduğunu söyledi. Prof. Dr. Küçükusta, “Her sene bu mevsimde grip aşıları piyasaya çıkıyor ve çeşitli uzmanlar tarafından da özellikle risk grubunda olan insanların grip aşısı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuluyor. Bugüne kadar daha çok aşı üreten firmaların sponsorluğunda yapılan araştırmalar, bu aşıları gerçekten çok etkiliymiş gibi gösteriyordu. Ancak, giderek bağımsız uzmanlar ve kuruluşlar ile kurumlar tarafından yapılan araştırmalar, bu aşıların hiçbir etkisinin olmadığını, bunların boş yere yapıldığını ortaya koydu. Türkiye’de yok ama ABD’de 2- 17 yaş arasındaki çocuklara deri içine zerk edilen aşı değil, buruna püskürtülen bir grip aşısı var. Daha çok etkili olduğu gerekçesiyle o aşının yapılması tavsiye ediliyordu. Bunun gerekçesi ise aşıyı üreten firmanın yaptığı araştırmalardı. Ama 10 sene içerisinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki; bu aşıların hiçbir faydası yok. Geçen yıl yüzde 3 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. Yani etkisiz anlamına geliyor bu. Bu sefer bütün dünya tıbbının tavsiyelerini yakından takip ettiği ve yüzde 100 uyduğu bir kurum var, ABD Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC). Bu seneye kadar, ‘Çocuklara bu aşı yapılsın’ diyen o kuruluş, artık bu aşının yapılmasının hiçbir faydasının olmadığını açıkladı. Hatta bir ABD’li doktor da çıkıp bu aşının yapılması ile buruna su fışkırtılması arasında hiçbir fark olmadığını söyledi” dedi.

Bağımsız uzmanların yaptığı araştırmaları yakından takip ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Küçükusta, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu araştırmalar geçtiğimiz son birkaç yıldan beri grip aşısının hiçbir etkisinin olmadığını bilimsel verilerle ortaya koyuyor. Zaten grip aşılarının hazırlanma mekanizması mantığı da bunların etkili olmasının imkansız olduğunu insanlara baştan söylüyor. Grip virüsleri sürekli şekil değiştiren virüslerdir. Aşılar da bu yüzeylerinde değişen antijenlere göre hazırlanıyor. Dolayısıyla bir kere kağıt üzerinde aşının etkili olabilmesi için geçen sene hastalık yapan virüsün bu sene de hastalık yapmasının gerçekleşmesi lazım. Ama virüsler sürekli şekil değiştirdiği için aşılardaki virüslerle hastalık yapan virüsün uyumlu olması gibi bir durumla karşılaşmak çok zor. Böyle olsa bile aşılar tamamen kanda antikor yapılmasını uyaran bir mekanizmayla etkisini gösterebiliyorlar. Oysa grip hastalığı kanda bulunan bir virüs değil. Bu tamamen solunum yolu dokusunda bulunan bir virüs. Dolayısıyla antikor miktarının hiçbir önemi yok. Burada grip aşılarının aslında hücresel bağışıklık dediğimiz kısmı harekete geçirmesi lazım. Uygulamada 50 seneyi geçti ama grip aşısının böyle bir etkisi yok. Grip aşılarının etki mekanizmasına baktığımız zaman bundan bir fayda beklemenin abes olduğunu net olarak ortaya çıkıyor.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...