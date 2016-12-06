Gribi soğuk algınlığı ile karıştırmayın

Denizli’deki Servergazi Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Gün Or, çocukların kış aylarında gribe daha fazla yakalandığını, erişkinlere göre hastalığı daha uzun sürede atlattıklarını belirterek, gribin soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Grip hastalığının daha çok soğuk algınlığı ile karıştırılan mevsimsel ve yaygın görülen solunum yolu hastalığı olduğunu söyleyen Servergazi Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Gün Or, hastalığın bulaşıcı olduğunu öksürme, hapşırma ve el teması yoluyla başkalarına bulaştığını belirtti. Dr. Or, şöyle dedi:

“Gripte virüs vücuda girdikten yaklaşık iki gün sonra belirtileri ortaya çıkar. Ateş ya da titreme hissi, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrıları, baş ağrısı, ciddi halsizlik, çocuklarda yetişkinlerden daha sık olmak üzere bazen kusma ve ishal ile kendisini gösterir. Soğuk algınlığı ise bu belirtilerden daha çok burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile görülür ve genel olarak gripte olduğu gibi ciddi sağlık sorunları oluşturmaz, daha hafif seyreder. Gripte genellikle çocuklar, erişkinlerden daha uzun süre hasta kalır. Virüs her yıl genetik yapısını değiştirdiğinden hastalığın ağırlığı her sene farklılık gösterir. Bazı seneler daha ağır seyreder. Grip havaların soğumaya başlamasıyla birlikte genellikle ekim ile kasım ayları gibi başlar ve nisan ayına kadar devam eder.”

Gribi atlatmanın en önemli yolunun dinlenmek olduğunu belirten Dr. Gülay Gün Or, uyarılarını şöyle sürdürdü:

“Üç günden fazla yüksek ateş devam ediyorsa, burun akıntısı 7 günden fazla sürmüşse, solunum sıkıntısı varsa, çocuğun bilincinde değişiklik gözlemlenmişse, belirtiler düzeltildikten sonra ateş ve öksürük başlamışsa, çocuk yeterince sıvı alamıyorsa ve sıvı kaybı oluşmuşsa mutlaka doktora başvurulması gerekir. Gripte, hastalık virüs kaynaklı olduğu için kesinlikle antibiyotik tedavisi verilmez ancak başka bir hastalık da varsa o zaman verilebilir. İlaç tedavisinin yanında mutlaka evde istirahat edilmelidir. Başka kişilerle temastan kaçınılmalı oda gün içinde mutlaka birkaç kez havalandırılmalıdır. Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. Mevsim özelliklerine uygun giyinmeli bol sulu gıdalar, taze sebze ve meyve tüketilmelidir.”

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