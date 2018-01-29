Abdi İbrahim’den yapılan açıklamada, grip hastalığını, çevreye bulaştırmadan daha hızlı ve kolay atlatabilmenin doğal kaynaklı tedavi ile mümkün olduğu belirtildi.

Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün!

Abdi İbrahim’den yapılan açıklamada, soğuk havaların etkisiyle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlendiği aktarıldı. Soğuyan havalar, toplu taşıma araçlarında geçen zaman, aile bireylerinden birinin hasta olması gibi etkenlerin kış hastalıklarını beraberinde getirdiği ifade edilen açıklamada, gribin bulaşma riskine dikkat çekildi ve gribi doğal yollarla atlatmak mümkün denildi.

Uykusuzluk, yeme alışkanlığında değişik, sigara dumanı soluma, havasız ortamlarda bulunma gibi unsurların tetiklediği gribin. Belirtileri arasında kas ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığının yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özellikle salgınların yaşandığı dönemlerde doktora başvuranların yaklaşık yüzde 50’sine grip teşhisi konuluyor. Yetişkinler yılda 2 ila 5 kez bu hastalığa yakalanırken, okul çağındaki çocuklar yıl içinde yaklaşık 7 ila 10 kez soğuk algınlığı, grip geçiriyor. Çalışan kişilerin hastalık nedeniyle aldıkları raporlar da iş kaybına neden olabiliyor.”

“Umckaloabo, gribe karşı hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi”

Grip belirtilerinin ortaya çıkması ile ilk önce doğal tedavi yöntemlerine başvurulduğu. Hastaların bir kısmının ise belirtilerin kendi kendine geçmesini beklediği aktarılan açıklamada. Bilinenin aksine, kendi kendine geçmesini beklemenin bazen hastalığın süresinin uzamasına. Hatta daha ciddi komplikasyonlara yol açabildiğine işaret edildi.

Grip hastalığını çevreye bulaştırmadan daha hızlı ve kolay atlatabilmenin doğal kaynaklı tedavi ile mümkün olduğu vurgulanan açıklamada,

“Umckaloabo adıyla da bilinen Güney Afrika sardunyası, antiviral özelliği ile kış aylarını kabusa çeviren gribe karşı hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Klinik çalışmalar, gribin yanı sıra akut bronşit, akut sinüzit, akut tonsillofarenjitte de etkili olduğunu gösteriyor.”

ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Güney Afrika sardunyası kökü sıvı ekstresinin, hem gribi tedavi ettiği hem de bağışıklık sistemini destekleyerek hastalığı hızla atlatmayı sağladığı belirtilerek,

“Bir yaşından itibaren güvenle kullanılabilen bu doğal ekstre, aynı zamanda diğer ağrı kesici, ateş düşürücü gibi semptomatik ürünlere gereksinimi ve gereksiz antibiyotik kullanımını da azaltıyor.”

denildi.