Gribe karşı doğal önlem

Hava şartlarının zorlu, soğuk ve karlı, vücut direncimizin de zayıf olduğu şu Ankara günlerin de kaçınılmaz bir hastalık olan gribe karşı ilaçsız önlem almanın yolu doğal bitkilerdir.

Ülkemiz gereksiz ilaç kullanımında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Grip ile mücadelede tedavi ve korunma yollarından birisi de bitkisel ilaçlar ve çaylardır.

Neredeyse her mahallede açılan aktarlarda çok çeşitli bitkisel çaylar, kurutulmuş ürünler ve baharatlar satılıyor.

İşinde uzman olma yolunda 12 yılını vermiş çocukluğundan beri bu işi yapan aktar Bekir Aslan ile okurlarımızın grip ve soğuk algınlığına karşı almaları gereken önlemleri konuştuk.

Soru: Soğuk kış aylarında kullanılması gereken doğal çaylar nelerdir?

Aslan: “Vatandaşlarımızın vücut direncinin düşmesi, hava kirliği ve gün içinde karşılaştığı stres dolu iş hayatında daha güçlü durabilmesi için; adaçayı, ıhlamur, kuşburnu ve nane limon kullanılmasını tavsiye ederim. Böylece kış boyunca rahat ve hastalıklardan uzak günler geçirebilirler.”

Soru: Gribe yakalanıldığı durumunda önerdiğiniz bir karışım var mı?

Aslan: “Grip hali ortaya çıktığında yapılacak en basit ve etkili karışım bence zencefil, zerdeçal, tarçın ve havlıcan bitkilerinden olmalı. Bu dördünü rengi çıkana kadar karıştırıp düzenli içildiğinde grip enfeksiyonuna çok iyi gelir.

Ayrıca sabah akşam günün her saatinde kullandığımız Türk çayının da limon sıkarak içerlerse boğazdaki mikropların kırılır. Limon sayesinde almış olduğumuz C vitamininin verdiği enerji ve direnç sağlar.

Soru: Ankara’mızın kuru ayazında ortaya çıkan kuru öksürük için öneriler nelerdir?

Aslan: Zencefil ve balın karışımından oluşan macunu sabah akşam iki çay kaşığı miktarında bir kaç gün düzenli bir şekilde kullanımında faydasının görecekler. Ayrıca doğal pekmez ve keçiboynuzu özü de öksürüğe karşı kullanılabilir.

Soru: Halkımızın gereksiz kullandığı antibiyotikler yerine doğal ürün öneriniz var mı?

Aslan: Bilindiği gibi sarımsak ve soğanın antibiyotik etkileri var. Şu kış günlerinde soğan ve sarımsak kullanımının artması gerekir orta boy bir soğanı bir su bardağı su ile kaynatıp suyu içildiğinde antibiyotik kullanımının azalacağına inanıyorum.

Bekir Aslan söyleşimizin sonunda bol meyve ve sebze tüketiminin kış aylarında çok yararlı olacağından bahsetti.

Arslan Türk halkına sağlıklı ve mutlu bir kış temenni ederken doğal yiyeceklerin ve içeceklerin yılın her mevsiminde daha sağlıklı bir yaşam sürmemizde yardımcı olacağını da belirtti.

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