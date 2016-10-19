Gramofonun büyülü sesiyle geçen bir ömür

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin İnce, çocukluğundan beri koleksiyonunu yaptığı gramofonlar ve taş plaklardan yükselen “büyülü” sesten vazgeçemiyor.

60 yılı aşkın süredir karşılaştığı çalışır durumdaki gramofon ve plakları alarak koleksiyon yapan İnce, sahip olduğu 15 gramofon ve 400’e yakın taş plaktan yükselen sesi dinlemeye devam ediyor.

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Refik Başaran, Safiye Ayla başta olmak üzere yerli ve yabancı sanatçıların taş plaklarını özenle koruyan İnce, gezdiği şehirlerde antika malzemelerin bulunduğu iş yerlerini ziyaret ederek arşivine yenilerini eklemeye gayret ediyor.

İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Çocukluğumdan beri müziği seviyorum. Yeni çıkan cihazlarla muhatap olamıyorum. Bir tane plak bile bulsam çok mutlu oluyorum.” diye konuştu.

Eski plakların kendisini maziye götürdüğünü aktaran İnce, müzik dinleme aletlerinin, teknolojiyle birlikte gelişmesiyle çalışır durumda gramofon ve plak bulmakta zorlandığını, bulunduğu çevrede uzun süre köy köy gezerek sağlam plak aradığını anlattı.

Evinin bir odasını koleksiyonu için ayırdığını belirten İnce, günün neredeyse her saati plak dinlediğini, bu nedenle dostları ve yakınlarının kendisini “Gramofon dede” olarak andığını dile getirdi.

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