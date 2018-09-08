Göztepe’nin yenileri stadı gezdi

SPOR Toto Süper Lig’de milli maç arasına 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde ederek giren Göztepe’nin yeni transferleri, inşası devam Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni gezdi.

Yaz döneminde kadroya dahil edilen Titi, Fausto Grillo, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Yasin Öztekin, Samed Ali Kaya, Deniz Kadah, Sokol Cikalleshi, Cameron Jerome ve Manisaspor’dan dönen Göktuğ Bakırbaş yeni stadın şantiye alanında bir araya gelerek projenin mimarından bilgi alıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyuncular zemin çalışmaları tamamlanıp tribünleri yükselmeye başlayan stattan oldukça etkilendi.

Göz-Göz‘ün transferin son gününde İngiltere’nin Norwich City ekibinden renklerine bağladığı golcü Cameron Jarome yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılarda çok mutlu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli futbolcu kısa süre içinde uyum sorununu atlattığını belirterek, “Takıma katılalı kısa bir süre oldu ama arkadaşlarıma alıştım. Burada çok mutluyum.Bu sezon takımıma katkı sağlamayı hedefliyorum. Önümüzdeki sezon ise yeni stadımızda gollerimi atmak için sabırsızlanıyorum. Mimarımızdan aldığımız bilgilere göre tribünler İngiltere’deki gibi sahaya oldukça yakın olacak bu beni çok heyecanlandırdı” diye konuştu.