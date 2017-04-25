Göztepe'de Yılmaz Vural: Kritik bir haftayı kayıpsız geçtik

TFF 1’inci Lig’de cumratesi günü evinde Adana Demirspor’u 3-2 yenen Göztepe kötü gidişe ‘dur’ derken, Süper Lig yarışındaki rakipleri Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Giresunspor ve Ümraniyespor’un puan kaybetmesi üzerine teknik direktör Yılmaz Vural, çok kritik bir haftayı kayıpsız geçtiklerini söyledi.

Yılmaz Vural, “Bu takım sezonu ilk iki içinde bitirip Süper Lig’e çıkar” iddiasını tekrarladı. 30’uncu haftaya ikinci sırada giren Eskişehirspor ile aralarında sadece 3 puan kaldığını hatırlatan Vural, “Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçları zor olacak.

Bu maçları kazanırsak direkt bir üst lige adımızı yazdırabiliriz. Yeter ki içimizdeki inancı, heyecanı yitirmeyelim. Adana Demirspor karşısında oynadığımız futbol bu ihtimalleri gerçekleştireceğimizi bana gösterdi” diye konuştu.

Takımı artık çok iyi tanıdığını sözlerine ekleyen Yılmaz Vural, dört haftalık süreçte oyuncuların karakterlerini, kapasitelerini ve ne yapabileceklerini çözdüğünü belirterek, “Sancılı süreci bitirdik.

Geçiş döneminde ne yazık ki Boluspor ve Bandırmaspor maçlarını kaybettik. Eğer o maçlardan birini kazansaydık şimdi potadaydık. Göreve geldiğimde herkes inanılmaz demoralize olmuştu.

Bu enkazı kaldırmak kolay değil. Şimdi hepimizin yüzü gülüyor. Önümüzde inanılmaz fırsatlar var. Bu şansı en iyi şekilde kullanmalıyız” dedi.

Takımın deplasman karnesini de düzeltmek zorunda olduklarını dile getiren Vural, “Eğer biz deplasman fobisi yaşıyorsak hiç sahaya çıkmayalım, Süper Lig’e de yükselmeyelim. Büyük kulüplerin böyle bahaneleri olmaz. Evkur Yeni Malatyaspor’u seyircisinin önünde yeneceksin” dedi.

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