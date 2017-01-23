Gözler Cumhurbaşkanı’nda

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Ocak tarihinde döneceği Afrika ziyaretinden sonra anayasa paketinin referandum tarihi de netleşecek.

Anayasa paketi Cumhurbaşkanı tarafından Meclis’e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de yayımlanacak ve referandum süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanı 22 Ocak’ta başladığı Afrika programından 26 Ocak tarihinde dönecek. Cumhurbaşkanı’nın paketi onaylama tarihine göre de referandum tarihi ortaya çıkacak.

NİSANDA REFERANDUM SANDIĞI-

Referandum tarihi 2, 9 ya da 16 Nisan olarak öngörülüyor.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekiyor.

CHP AYM’YE GİDECEK-

Bu arada CHP, anayasa değişikliğinin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte Anayasa Mahkemesinin kapısını çalacak.

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