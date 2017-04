Mahmut Toğrul, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, partili milletvekilleri ile yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Partililerin her hangi bir dosya veya delil olmadan gözaltına alındığını öne süren Toğrul, şunları söyledi:

“HDP ve bileşenlerine yönelik gözaltı furyasının başladığı, eş genel başkanlarımız ve 13 milletvekilimizin tutuklu olunduğu ve kadınlara yönelik şiddetin arttığı bir süreci birlikte yaşıyoruz. Son olarak ESP Genel Başkanı Çicek Otlu ve Gaziantep İl Başkanı Ayşe Esmer gözaltına alındı. Şu anda yürütülen gözaltı furyası tamamen referanduma yöneliktir. Referandum sürecinde sanki halkın önüne tek seçenek konulmuş gibi bir durum söz konusudur. Bu saldırı politikasının önemli merkezlerinden biri olarak Gaziantep seçilmiş durumda. Gaziantep Valisi, her gün partimize yönelik, bileşenlerimize yönelik saldırı ve gözaltı politikası yürütüyor. Kesinlikle her hangi bir delil, her hangi bir dosya olmaksızın arkadaşlarımız gözaltına alınıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden suçlamalar yöneltip arkadaşlarımız uzun süre gözaltına alınıyor. Bize yönelik tüm bu saldırılar 16 Nisan’da baharın gelişi olacaktır. Türkiye halkları bu tek adam diktatörlüğüne karşı çok önemli bir ses verecektir.”