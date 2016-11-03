Göz çevrenizi lazerle gençleştirin

Modern lazer uygulamaları son dönemlerde göz kapağı cerrahisinde de kullanılıyor. Bu uygulamayla yüz bölgesinde ve özellikle gözlerde çarpıcı bir gençleştirme yaparak, tazelenmiş bir görüntüye kavuşmak mümkün.

Lazerle göz çevresi gençleştirme operasyonunun uzun süredir yaptıkları uygulamalardan bir tanesi olduğunu dile getiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur:

“Göz kapakları yüzün yaşlanma belirtilerini ilk gösteren yerlerdendir. Genellikle 20’li ve 30’lu yaşlarda ilk çizgiler belirmeye başlar ve ardından göz torbaları, gözaltı morlukları ve bütün yüz güzelliğini etkileyen kazayağı oluşumları görülür. Bir süre sonra göz kapağı iyice düşer ve hatta görüş açısını kapatır. Birçok kişi henüz 30’lu yaşlarda oldukları için, bu tarz sorunlardan muzdarip olsalar dahi, göz kapağı operasyonu için erken olduğunu düşünürler. “ dedi ve ekledi: “ Oysaki artık lazer teknolojisiyle klasik göz kapağı operasyonlarının dezavantajlarını tam manasıyla dışlayarak, 30’lu yaşlarda da göz kapağı ameliyatı olmak isteyen pek çok hastamıza ulaşabiliyoruz. “

Doğal ve genç görünümün sırrı

Göz ve çevresinin doğal ve genç görünümü destekleyen ve yaşı apaçık belli eden bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, lazer teknolojisiyle özellikle üst göz kapaklarındaki sarkma ve düşüklüğü ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca:

“ Alt göz kapaklarındaki torbalanmayı ve gevşek cilt dokusunu yok etmek, göz çevresindeki mor halkaları kaldırmak, gevşek halde duran alt göz kapaklarını sıkılaştırmak, üst göz kapaklarında doğal bir genç görünüm kazandırmak, üst göz kapakları üzerine ağırlık yapan kaşı düzeltmek gibi bir dizi avantajları bulunuyor” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur,

neşter yerine lazer kullanılarak yapılan göz kapağı estetiğinin diğer faydalarına da değindi.

Hızlı iyileşme süreci

Lazerle göz kapağı yenileme tekniğinin daha pek çok faydası olduğunu söyleyen Cihantimur:

”Daha az kanama, daha az morarma, daha az şişlik, daha hızlı iyileşme ve daha doğru sonuç alabiliyoruz ayrıca operasyon zamanı kısalıyor, bunun da ekstra bir avantajı var” ifadesinde bulundu.

Göz en önemli organlarımızdan birisi

Yeni tanıştığımız bir insanın ilk olarak gözlerine bakıyoruz. Bu alanda oluşan deformiteler ise, çoğu hastanın psikolojisinin bozulmasına ve orta yaşlı olmasına rağmen hayata küsmesine ve sosyal çevrelerinden uzaklaşmalarına neden oluyor. Tüm bu sorunları düşündüğümüzde, hastaya göz kapağı estetiği yapmak, ona hayatını ve sosyal yaşantısını tekrar kazandırmak anlamına geliyor.

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