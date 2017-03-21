Ankara Şehit Mahmut Özdemir İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri “Kırmızı Bantlı Kız” adlı tiyatro oyununu sergilediler.

Önceki gün Okul Konferans Salonunda yapılan tiyatro gösterisi, izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.

3/A sınıfı öğretmeni Gülcan Öztürk tarafından düzenlenen gösteriye Okul Müdürü Ceyhan Eroğlu, okul öğretmenleri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kırmızı bantlı bir kızın önceleri arkadaşları tarafından dışlanması ve sonrasında hatalarını anlayarak onu aralarına almalarını anlatan gösterinin sonunda öğrenciler uzun süre alkışlandı.

Gösteriyi çocuklarla birlikte hazırlayan ve sahneleyen sınıf öğretmeni Gülcan Öztürk gösteriyi izleyenlere hitaben yaptığı konuşmada söyle dedi; “Sanat bir toplumun içerisinde biriktirdiği yaşama enerjisini en olumlu bir şekilde dışarıya yaşatma yollarından birisidir.

Toplumlar birbirini sanat ile tanır ve tanışırlar. Sanat hem bireylerin hem toplumun olumlu bir şekilde gelişmesine katkı sunar. Bunun içindir ki Atatürk; “Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Diyerek sanatın önemini belirtmiştir.”

Marangozluktan terziliğe, hat, çini, ebru, tezhibe,

sinema, müzik, resim, heykele kadar birçok sanat dalı vardır. Tiyatro da bu sanat dallarından biridir”

Gösterinin sonunda gösteride görev alan tüm öğrenciler tebrik edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...