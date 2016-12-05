Görüşmeler teklif verilinceye kadar devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili gözden geçirmelerin devam ettiğini ifade ederek, “Bu teklifi AK Parti grubu olarak verinceye kadar da bu görüşmeler devam edecek. Gayet iyi gidiyor” dedi.

Yıldırım, Ak Parti Genel Merkezi’ne gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin başlayacağını ifade eden Yıldırım, “Arkadaşlarımız komisyon aşamasına çok büyük çalışmalar yaptı, gayret gösterdiler. Kendilerine toplu olarak teşekkür etme fırsatı bulacağım.

Aynı zamanda önümüzdeki yıl yapacağımız faaliyetleri de tekrar bir gözden geçireceğiz. Bu arada, bir süreden beri çalışmalarını yürüttüğümüz kısıtlı, sınırlı anayasa değişikliğinde de belirli bir noktaya geldik, onunla ilgili de istişaremizi sürdüreceğiz” dedi.

PÜRÜZ OLUR, GİDERİLİR, GAYET İYİ GİDİYOR

Anayasa değişikliği teklifinin hangi noktaya geldiğine ilişkin Yıldırım, “Gözden geçirmeler devam ediyor. Arkadaşlarımız, karşılıklı görüşüyorlar. Gerek Sayın Bahçeli’ye gerek bize bu görüşmelerin sonucunu rapor ediyorlar, bizden aldıkları yeni bilgilerle tekrar görüşüyorlar. Bu teklifi AK Parti grubu olarak verinceye kadar da bu görüşmeler devam edecek. Ayrıca Anayasa Komisyonu’nda da etraflıca, verdiğimiz teklif görüşülmüş olacak” diye konuştu.

“Fesih yetkisi konusunda pürüz olduğu söyleniyor” sorusu üzerine Yıldırım, “Pürüz olur, giderilir. Konuşa konuşa insanlar anlaşır. Her şeyin bir çözümü var, gayet iyi gidiyor”

dedi.

YÜRÜTME VE YASAMA İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ

Başbakan Yıldırım, “Yapılan çalışmalar teknik düzenleme mi, yoksa içeriğe ilişkin çalışmalar mı” sorusu üzerine de, “İkisi de var ama esas itibariyle burada sınırlı bir değişiklik söz konusu. Değişikliğin yürütme ve yasama ilişkilerinin düzenlenmesi ağırlıklı olarak” dedi.

TEKLİFİN BU HAFTA MECLİS’E GELMESİ İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Yıldırım, ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin ise, “Şüphe edecek bir şey yok, her şey belli. Hangi maddenin, hangi uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğini teklif verildiğinde göreceksiniz” dedi. Yıldırım, “2017 mi, 2019 mu” sorusuna da, “Tarih veremem, az kaldı göreceksiniz” yanıtını vedi. Yıldırım, teklifin bu hafta Meclis’e gelmesi için de gayret ettiklerini ifade etti.

Başbakan Yıldırım, ekonomik tedbirlere ilişkin kapsamlı bir çalışmanın da 8 Aralık Perşembe günü yapılacak toplantıyla açıklanacağını kaydetti.

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