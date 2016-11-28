Görmez: İnsanlığı katletdenlerlerden Allah muhafaza etsin

Adana’da düzenlenen Müftüler Şurası için kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, terör saldırısının yapıldığı valiliği ziyaret etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile bir süre sohbet eden Görmez, bomba yüklü aracın patlaması sonucu meydana gelen hasarı inceleyip, ‘Geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Vali Demirtaş’ın makamına çıkıp, Valilik ziyaretçi defterini imzalayıp ‘geçmiş olsun’ mesajı yazan Görmez, şöyle dedi:

“Burada öncelikle şahsınıza ve tüm Adanalı kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Vefat eden, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi, bölgemizi bir an önce bu insanlıktan nasibini almayıp, insanı ve insanlığı katletmek için, katletmeyi vazife edinen insanlardan hepimizi muhafaza eylesin. Şahsınızda tekrar geçmiş olsun diliyorum.”

Vali Demirtaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Görmez’e teşekkür etti.

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