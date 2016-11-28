Görme engellilerin her şeyi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 yıldır hizmet veren “Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi” sayesinde, görme engelliler, son teknolojik uygulamalarla bilgiye ulaşıp hayata bağlanıyor.

Yürüttüğü sosyal ve kültürel projelerle örnek olan Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara da büyük destek sağlıyor.

Sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarda engellilerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Ankaray Beşevler Metro İstasyonu içinde bulunan Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi ile de büyük bir hizmete imza atıyor.

Bugüne kadar 5 bin 663 üyeye hizmet veren merkezde, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak tüm teknolojik gelişmeler takip edilerek, üyelerin kullanımlarına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Merkez’de, engellilerin kullanımına uygun 30 bilgisayar ile görme engellilere yönelik teknolojik malzeme, kasetler ve kütüphane bulunuyor.

Üyeler, son teknolojiyle donatılmış Merkez’deki hizmetlerden, hiçbir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

Merkez’de, Braille alfabesini görme engelli bir kişinin sesli ve yazılı kullanabilmesini sağlayan “Braille Display” cihazının bulunduğu bilgisayarlarda, üyeler, en son sürüm olan Jaws 17 (Ekran yazıları okuma programı Geveze adlı Türkçe sentezleyici ile) sayesinde her türlü işlemlerini yapabiliyor.

Üyeler getirdikleri her türlü sözel ders kitaplarını, ders notlarını, testlerini (ÖSS, KPSS, SBS, KPDS, LGS v.b.), dokümanını, romanlarını tarayıcıdan tarayıp, Braille yazıcıdan baskı alabiliyor.

KÜTÜPHANEDE HER TÜRLÜ İMKAN SUNULUYOR

Merkez’in kütüphane bölümünde ise üyeler, isterlerse ders kitaplarından romanlara kadar geniş bir arşivden yararlanabiliyor.

Kütüphanedeki kitaplardan istediklerini okumak için alıp, 1 hafta sonra iade edebiliyorlar.

Üyelerin isteği doğrultusunda taranmış ve hazır hale getirilmiş kitaplar, “Geveze” programı kullanılarak, sesli olarak mp3 formatına da dönüştürülüyor.

Üyelerin internet üzerinden e-posta ile dokümanını gönderip, istedikleri formatta talepte bulunabildikleri Merkez’de, ayrıca Ankara dışında ikamet eden görme engelli vatandaşların Braille baskı ve sesli mp3 konusundaki taleplerine yardımcı olunuyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Görme ve ortopedik engellilerin haftada 7 gün 8.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz faydalandıkları Merkez’e üye olmak için Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü’ne üyelik başvurusunda bulunmaları yeterli oluyor.

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