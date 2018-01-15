Engelli dostu bir belediye olduklarının altını her fırsatta çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Keçiören’de yaşayan görme engellilere çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için birçok çalışmayı hayata geçiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a ziyaretlerde AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek de eşlik etti. Osmangazi Mahallesinde yaşayan Fevzi (36) – Nazan Gökdoğan (32) çiftinin 13 yaşındaki doğuştan görme engelli oğlu Ubeydullah Başkan Ak’la tanıştığı için çok mutlu olduğunu ve uzun süredir tanışmayı istediğini ifade etti. Ubeydullah’ın Okullararası Kur’an Okuma Yarışmasında 3.’lük, Ankara engelliler arası şarkı yarışmasında da 1.’lik derecelerinin olduğunu öğrenen Ak, “Hadi bir türkü söyle de sesini duyalım” dedi. Ak’ın isteğini geri çevirmeyen Ubeydullah “Divane Aşık Gibi” türküsüyle dinleyenleri adeta mest etti. Türkiye’nin ilk ve tek görme engelli imam hatip ortaokuluna gittiğini söyleyen 7. sınıf öğrencisi Ubeydullah, “Biz görme engelliler de cep telefonu kullanabiliyoruz.” diyerek Başkan Mustafa Ak’ın cep telefonunu görme engellilerin kullanacağı şekle getirdi. Satranç oynamayı seven gence satranç takımı da hediye eden Ak, “Başarılarının devamını diliyorum. Azmin ve yeteneğinle çok daha güzel başarılara imza atacaksın, biz de seninle gurur duyacağız. Ne zaman ihtiyacın olursa bana ulaşabilirsin.” dedi.

ENGELLİ DOSTU BAŞKAN

Ak’ın bir diğer ziyareti ise İncirli Mahallesinde ailesiyle yaşayan Yozgatlı Savaş Dalkıran (33) oldu. Fidan(59)- Muharrem(63) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Savaş Dalkıran, 2009’da diyabete bağlı görme kaybı yaşadığını ifade ederek, “Şu an çalışamıyorum ama önceden doğalgaz ustasıydım. Belediyenin Engelli Danışma Merkezine üyeyim. Başkanım sürpriz yaptı, çok merhametli, çok sıcak ve çok samimi bir insan… İhtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyleyerek telefon numarasını verdi, çok mutlu oldum.” dedi.

Başkan Mustafa Ak’ın son durağı ise Mustafa (45) – Nevriye (41) Geçer çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve 7 yaşından sonra görme kaybı yaşayan Lise 2 öğrencisi Gencer Geçer (17) oldu. Osmangazi Mahallesinde oturan Samsunlu aile Başkan Ak’ın ziyareti karşısında çok mutlu olduklarını belirtti. Başkan Mustafa Ak zorlukların birlikte aşılacağını belirterek, “Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Birbirimize yardımcı olmalıyız, duyarlı olmalıyız. İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirdikçe herkesin yüzü daha çok gülecektir. Kardeşlerimizin bu özel haftada yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Güzel sohbetler ettik.” diye konuştu.