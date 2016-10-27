Görme engelli Sevim 54 yaşında memur

MANİSA’da ailesinin başarılı olamaz düşüncesiyle okula göndermediği görme engelli Sevim Kuran, engellilerin memuriyete atanmalarında yaş sınırının kaldırılmasıyla, 54 yaşında devlet memuru oldu.

Bir okulda santral görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kuran, “Çok istememe rağmen ailem okutmadı. Yıllar sonra okumayı çok istediğim okula memur olarak geldim” dedi.

Şehzadeler İlçesi’nde yaşayan ve İstiklal İlkokulu’nda 1.5 ay önce görevine başlayan evli 1 çocuk annesi görme engelli Sevim Kuran, başarma azmi ile örnek oldu. Bugüne kadar el işleri yaparak yaşamını kazandığını anlatan Kuran, çok istemesine rağmen ailesinin kendisini okutmadığını söyledi. Devletin engellilerin memuriyetinde yaş sınırını kaldırmasıyla memur olarak atandığını dile getiren Kuran şöyle konuştu:

“7 yıldır işe girmek için uğraşıyordum. Çok ders çalıştım. Yılmadım. Bu sene de çıkmazsa bir daha iş için başvurmayacaktım. El işleri yaparak geçimimi sağlıyordum. Bu sene memurluk nasip oldu. İşimden çok memnunum, insanlar çok iyi davranıyor. Zorlanmıyorum, alıştım. Evimde gibi hissediyorum.”

DIŞARIDAN OKUDU

Okulda santral görevlisi olarak çalışan ve evrak işlerine yardım eden Kuran, hayatı boyunca okula hiç gidemediğini söyledi. Bütün eğitim hayatını açık öğretimden devam ettiğini dile getiren Kuran, şunları anlattı:

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“Annem, ‘kızıma dayanamam, yapamaz’ diyerek, beni okula göndermedi. Kabartma yazı için sadece iki ay Ankara’da yatılı kaldım. Okumayı öyle öğrenebildim. Ortaokulu 2007 yılında dışarıdan bitirdim. Liseyi de iki sene önce yine dışarıdan tamamlayıp, diplomamı aldım. Okulda çalışmayı çok istiyordum. Çocukları, öğretmenleri, okul ortamını çocukluğumdan beri hep istemiştim. Şimdi de istediğim oldu. Çocuklar gibi sevindim. Çünkü çocukları çok seviyorum, cıvıl cıvıllar. Onların yanında çalışmak çok güzel.”

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