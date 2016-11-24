Görme engelli öğretmenin alkışlanacak azmi

MANİSA’da görme engelli, 22 yıllık tarih öğretmeni 45 yaşındaki Arzu Okumuş’un öğrenme ve öğretme aşkı parmak ısırttı. Çocukluğundan bu yana öğretmen olmayı hayal ettiğini anlatan Arzu öğretmen, ömrü yettiğince gençlere engellere karşı ayakta kalmayı öğreteceğini söyledi.

Manisa’da tarih öğretmeni Arzu Okumuş, azmiyle öğrencilere örnek oldu. İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Lisesi’nde öğretmenlik yapan Okumuş, görme engeline rağmen azmiyle öğrencilerinin sevgisini kazandı. Yaşam hikayesiyle dikkat çeken Okumuş, doğuştan görme engelli olduğunu ve yaşamını öğretmen olmaya adadığını anlattı.

“HAYALİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİM”

Okumuş 4 çocuklu öğretmen bir ailede yetiştiğini, kendisinin de görme engeline aldırmadan çocukluğundan bu yana öğretmenliği hayat ettiğini söyledi. Engelinin hiçbir zaman mesleğini yapmasına engel olmadığını dile getiren Arzu Okumuş, şöyle dedi:

“Doğuştan görme engelliyim. Sol gözüm hiç görmüyordu, iki ameliyatla birazcık ilerleme sağladım. Sadece yüzde 10 görebiliyorum. Ama hep normal okullarda okudum. Hiç engelli okullarına gitmedim. Babam öğretmendi, kardeşim de bana çok destek oldu. Öğretmenlik benim çocukluktan bu yana hayalimdi, hep istediğim bir şeydi. Bu hayalimden hiç vazgeçmedim. Liseyi bitirdim, öğretmen olmak istiyordum. Ama o dönemde görme engelliler öğretmen olamıyordu. Ama ben ne olursa olsun en azından üniversite okumuş olurum diye düşündüm. Üniversiteyi bitirdim, öğrendim ki yasa değişmiş. Ben de artık öğretmen olabilecektim. İyi ki pes etmemişim.”

“BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM YİNE ÖĞRETMEN OLURDUM”

Yaşamının öğretmek üzerine kurulu olduğunu söyleyen Arzu Okumuş, öğrencilere ders anlatırken çok mutlu olduğunu söyledi. Okumuş, şöyle koünuştu:

“Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum. Öğrencilerle olmayı seviyorum. Öğretmeyi ve öğrenmeyi seviyorum. Hayat boyu güçlüklerle karşılaştım. Ama hepsiyle mücadele ettim. Tarih bölümünde yüksek lisans yaptım. Aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. Öğrenmeyi hiç bırakmadım. Öğrenciler ilk başta görme engelli bir öğretmeni garipsiyor. Ama sonra işimi yaptığımı görünce önyargıları gidiyor. Benim öğretmenlik hayalime engelim, engel olamadı. Öğrenmenin mutlaka bir yolu vardır.”

Engellinden dolayı çok fazla dertlenmediğini söyleyen Arzu Okumuş, engellilerin ailelerine seslendi. Çocuklarına güvenmelerini isteyen Okumuş, “Engelli kişiler engeli aşmaya çabalıyorlar. Ama engelli kişileri engelleyenler en başta aileleri. Evhamlarından, korkularından sıyrılsınlar. Çocuklar özgüvensiz yetişiyor. Engelli çocuğun işini aileleri yapmasın. Aileler çocuklarını dışarıdaki hayata hazırlamalı. Dışarı çıkmıyorlar, evin içinde oturuyorlar” diye konuştu.

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