"Gören Eller" engelli çocukların dünyası aydınlanacak

Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde “Gören Eller” projesini başlattı.

Engelli vatandaşlarımızın her alanda hayata kazandırılması gerekiyor. Bunun için gerek devlete, gerek özel sektör kuruluşlarının üzerine büyük iş düşüyor. Türkiye İş Bankası görme engelli çocukların topluma kazandırılması adına desteklediği projeyle topluma örnek olacak bir harekette bulundu. Türkiye Satranç Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde başlatılan “Gören Eller” projesiyle görme engelli çocukların satrançla tanıştırılarak kişisel gelişimlerine destekte bulunmak amaçlanıyor.

DÜNYALARINI SATRANÇ AYDINLATACAK

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunda başlatılan “Gören Eller” Projesi kapsamında Türkiye’deki tüm görme engelli okullarında satranç sınıfları açılacak.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Satranç öyle bir spor ki ne koşul, ne sınır ne de engel tanıyor. Görme engelli çocuklarımızın hayatlarına satrancın güzelliklerini taşımak, onları yepyeni, aydınlık ve umut dolu hayatlara hazırlamak istiyoruz.

Satranç bunun için mükemmel bir araç. Çünkü satranç herkesin eşit şekilde mücadele edebileceği bir spor. Gören Eller Projesi bunun için çok özel bir proje. Çünkü bu proje ile çocuklarımız engellerini mat edecekler” dedi.

KİŞİSEL GELİŞİM AMAÇLANIYOR

Törende yaptığı konuşmada, satrancın ülkemizde yaygın, kitlesel ve kolay erişilebilir bir spora dönüşmesini sağlamak amacıyla 2005 yılından bu yana TSF’nin ana sponsorluğunu üstlendiklerini hatırlatan Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Direktörü ve Genel Sekreter Suat Sözen, satranç sporuna verdikleri desteği farklı bir boyuta taşıdıkları proje ile görme engelli çocukların eğitim aldığı ülke çapındaki 17 okulda satranç sınıfı açacaklarını ifade etti.

Özel tasarlanmış malzemelerin olduğu bu sınıflarda çocukları satranç sporuyla tanıştırıp, kişisel gelişimlerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Sözen, “Eğitim ve sporu bir arada barındıran satranç, çocukların zihinsel gelişimlerine olumlu etki eden, çözüm bulma yetilerini geliştiren, kazanmanın yanı sıra kaybetme psikolojisi ile olumsuzluklar karşısında daha dirençli kalabilmelerini sağlayan bir spor dalı. Satrancı görme engelli çocuklarımızla da buluşturmak adına attığımız bu adımın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu projeye verdiğimiz destek, toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı amaçlayan, yaygın, uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda kurgulanan sosyal sorumluluk anlayışımızın bir yansıması” dedi.

17 OKULDA SATRANÇ SINIFI AÇILACAK

“Gören Eller Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol ile start aldı. Ankara’da Gören Eller Görme Engelliler İlkokulunda açılan satranç sınıfında düzenlenen törende TSF Başkanı Gülkız Tulay ile MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör protokole imza attı. Projenin sponsoru Türkiye İş Bankası adına Kurumsal İletişim Direktörü ve Genel Sekreter Suat Sözen de törende hazır bulundu.

“Gören Eller Projesi” ile 17 görme engelli okulunda satranç sınıfları açılarak, eğitim verilecek. Proje kapsamında özel olarak üretilmiş görme engelli öğrencilere özel satranç takımları, eğitim kitapları ve satranç saatleri verilecek. Satranç sınıflarındaki eğitimlerde görme engelli satranç ustaları Selim– Kerim Altınok kardeşler tarafından yazılan satranç eğitim kitapları dağıtılacak.

TSF tarafından, “Gören Eller Projesi” çerçevesinde Türkiye’deki tüm görme engelliler okullarında açılacak satranç sınıflarında görev yapan öğretmenlere de Türkiye Satranç Federasyonu tarafından antrenörlük eğitimi verilecek.

ÇOCUKLARIMIZA IŞIK OLMAK İSTİYORUZ

Törende proje hakkında bilgi veren Tulay, satranç sporu sayesinde görme engelli çocuklara ışık olmak istediklerini dile getirerek, bu çerçevede projenin kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı. Satrancın sınır ve engel tanımayan bir spor olduğunu belirterek, herkesin satranç tahtasının başında eşit olduğunun altını çizdi.

Tulay, “Satranç Federasyonu olarak farklı hedef kitlelerine yönelik projelerle toplumun bütün kesimlerine dokunmaya, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. ‘Gören Eller Projesi’ de bizim için çok özel, çok kıymetli bir proje. Projemiz ile görme engelli çocuklarımızın hayatına aydınlık katmak, onları aydınlık yarınlara taşımak istiyoruz. Biliyoruz ki biz bütün engelleri hamlelerimizle mat edebilecek güce sahibiz. Bir satranç tahtası üzerinde engeller, farklılıklar yok. Satranç, 7’den 77’ye her yaştan ve cinsiyetten, engelli ve engelsiz herkesin eşit şekilde mücadele edebileceği bir spor. Satranç sayesinde çocuklarımızın sosyalleşmesine katkı sağlayacak, onları yaşamın merkezine taşıyacağız.

İş Bankası sponsorluğunda ilk ve orta öğretim okullarında bugüne kadar 20 binin üzerinde satranç sınıfları açtık. Bu yeni projemizle de satrancı Türkiye genelindeki tüm görme engelli okullarındaki sınıflara taşıyacağız. Bu yolda çok anlamlı ve güzel sonuçlar alacağımıza da inanıyorum. Şimdiden dünya çapında şampiyonluklara da imza atacağımızın ümidini ve heyecanını yaşıyorum. Bize inanan Milli Eğitim Bakanlığı’na ve ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

TSF HAKKINDA

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) temel görevleri arasında satranç sporu ile ilgili etkinlikleri düzenlemek; Türkiye’yi uluslararası faaliyetlerde temsil etmek; müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri yürütmek; uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek; uluslararası müsabakalara iştirak edecek milli takım sporcuları ile teknik kadroyu seçerek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak; başarılı sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve ödüllendirmek yer almaktadır. 81 il ve 500’ü aşkın ilçede örgütlü TSF’ye kayıtlı 826 bin 246 lisanslı sporcu bulunurken, Türkiye lisanslı sporcu sayısı bakımından dünyanın üst sıralarında yer almaktadır.

TSF bünyesinde ayrıca 1918 satranç kulübü, 185 eğitim merkezi, 85 bin 365 antrenör, 9 bin 215 hakem bulunmaktadır. Türkiye’de 13 Büyükusta (GM), 2 Kadın Büyükusta (WGM), 19 Uluslararası Usta (IM), 4 Kadın Uluslararası Usta (WIM), 59 Fide Ustası (FM), 14 Kadın Fide Ustası (WFM), 29 Usta Adayı (CM) ve 22 Kadın Usta Adayı (WCM) olmak üzere 162 unvanlı satranç sporcusu bulunmaktadır. Satranç sporunda Türkiye 2002-2017 döneminde 147 altın, 119 gümüş, 129 bronz olmak üzere toplam 395 madalya kazanmıştır. Türkiye, 1998-2016 döneminde 60 dolayında uluslararası satranç karşılaşması etkinliğine ev sahipliği yapmıştır. 2005 yılında MEB ile imzalanan protokolünün ardından satranç ilkokullarda seçmeli ders olmuş, müfredat içinde yer aldığı 2005-2014 yılları arasında okullarda yaklaşık 15 bin satranç sınıfı açılmış, 3 milyon öğrenci satrancı seçmiş ve 91 bin 500 adet satranç takımı dağıtılmıştır.

TSF’nin 2005 yılından beri ana sponsoru Türkiye İş Bankası olup, 2007–2017 döneminde devlet ilkokulları ve ortaokullarında açılan “Türkiye İş Bankası Satranç Sınıfı” sayısı 20 bini aşmıştır. TSF hakkında detaylı bilgiye http://www.tsf.org.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.