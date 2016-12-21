Gooool… Gooool…

Spor-Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu’nun 14. nci haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Oynanan 9 karşılaşmanın ortak noktası kaçırılan GOLLERDİ.

Takımlarımız gol kısırlığı çekiyor. Maçlarda az gol atılınca seyirci statlara gelmiyor. Ligimizde ki futbolcuların en büyük eksiği gol vuruşu. Birçok futbolcu pozisyona giriyor ama gol atamıyor.

Halbuki, modern futbolda kaleci hariç, bütün futbolculardan gol atması isteniyor. (Güney Amerika Ülkeleri’ nde bazı kaleciler frikikten gol atabiliyorlar.) Ayakla, kafayla gol vuruşu yapabilme bir yetenek işi değil. Çalışmak gerekiyor. Alt yapı da öğrenilmesi ve çalışılması gerekiyor.

Bursa-2 Antalya-1… Maça ev sahibi hızlı ve önde barsak başladı. Son haftaların başarılı takımı olan konuk ise hata üstüne hata yaptı. Ev sahibi bu hatalardan yıldızı Batalla ile iyi faydalandı. Bir attırdı bir attı. Konuk golleri yiyince, aklı başına geldi bir gol buldu ama yetmedi.

Fenerbahçe-3 Gençlerbirliği-0… Enteresan bir maç oldu. Seyredenler, ev sahibinin, önde basıp gol arayacağını, konuk takımında korna atakla fırsat yaratacağını zannederken tam tersi oldu. Konuk bastırdı, ev sahibi kontra atak yaptı. Golleri de böyle buldu. Konuk takım hem kaçırdı, hem de kaleci Volkan’ı geçemedi.

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