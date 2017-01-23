Google’ın Tilt Brush Toolkit’i ile VR çizimler!

İnsanlar Google’ın Tilt Brush Toolkit VR boyama uygulamasında oldukça hoş şeyler yaptı. Fakat bugüne kadar Tilt Brush ile yapılan resimlerin, Tilt Brush’a sıkıştığını ve bu kreasyonları diğer programlarla bütünleştirmenin kolay bir yolu olmadığını söyledi.

Bugün, Google’ın açık kaynaklı Tilt Brush Toolkit sürümü, Python komut dosyaları ve Tilt Brush projelerini dışa aktarmak için bir Unity SDK’si ile değişiyor.

Google, Unity entegrasyonunu vurguluyor ve kullanıcıların Tilt Brush eskizlerini Unity’deki kendisi gibi kullanmaları için aynı materyalleri, gölgelendiricileri. Hatta Tilt Brush uygulamasındaki sesli yanıtları kullanmalarını sağlıyor.

Geliştiriciler, bu 3B tablolarını oyunlarda, animasyonlarda ve hatta diğer etkileşimli içeriklerde kullanabilecekler. Aslında, Unity ile yaratılacak herhangi bir şey Tilt Brush Toolkit entegrasyonlarını kullanabilecek. Google, yeni VR yaratmalarına başlamayı düşünen geliştiriciler için Unity ile bu konuyla ilgili yararlı bir kılavuzda nasıl çalışacağı üzerine bir fikir ve ayrıntı listesi sundu.

UNITY

Unity 3D, ücretsiz bir oyun motorudur. Oyun ve bilişim dünyasına getirdiği en önemli yenilik. Gelişmiş özelliklere sahip 3 boyutlu oyunların bilgisayara kurulmadan oynanmasını sağlamak olmuştur.

Unity 3D motorunu kullanan oyunlar; Unity Web Player eklentisi sayesinde hiçbir kurulum işlemi olmadan, WebGL derlemesi ile. Herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan web tarayıcılar üzerinden çalışabilmektedir. Bu yönü sayesinde oyunlar bilgisayara daha az yüklenirken bir oyuncuyu yeni bilgisayar alma zahmetinden kurtarmış olur.

Öte yandan oyun üreticileri, oyunu kendi sunucularından oynattıkları için korsan oyuna çare bulmuş olur.

Unity 3D motoru ile yazılmış oyunlara örnek olarak Battlestar Galactica Online, Firewatch ve Traffic Racer verilebilir.

Unity’nin oyun yapımcılarına sağladığı başka bir kolaylık da. Unity ile geliştirilen bir oyunun herhangi bir altyapı değişikliğine gerek olmadan farklı platformlara (PC, Mac, Web, iOS, Android, Windows Phone, Playstation, Xbox vb.) uygun olarak derlenebilmesidir. Bu sayede PC için hazırlanan bir oyun tek tıklamayla Mac içinde çalışır hale getirilebilir.

Unity son derece pahalı diğer gelişmiş oyun motorlarının (Havok, vb.) sunduğu gelişmiş shader yazılımı, fizik motoru, animasyon editörü, occlusion culling gibi özellikleri. Uygulama ve oyun geliştiricilerine ücretsiz sunmaktadır.

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