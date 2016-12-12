Google Chrome’daki Flash uygulamasına son veriyor!

Google Mayıs ayında Adobe Flash Player içeriğini Google Chrome’dan bloklayacağını söylemişti. Bugün şirket sözünde duruyor.

Google önümüzdeki aylarda yavaşça HTML5’i kullanıcılarının hizmetine suınucak, ilk olarak Chrome kullanıcılarının %1’lik bir kitlesi ile geçiş başlayacak. Şubat ayına kadar herkes Google Chrome’unu güncellemek durumunda, en güncel beta versiyonu kararlı hal alınca.

Bunun anlamı Web siteleri HTML5 oynatıcısına sahip değil ise Flash içerik Chrome da artık gösterilmeyecek. Kullanıcılar bunu site başına manüel olarak yapmaları gerekecek. İlk başlangıçta Flash izinleri sadece kullanıcın ilk defa girdiği sitelere yönelik olacak. Fakat ekim ayında her site Flash çalıştırmak için kullanıcın iznine tabii olacak.

Google Flash içeriği yasaklayan ilk firma değil. Geçen sene Facebook’ta sitelerindeki tüm videoları HTML5 olarak tüm tarayıcılarda oynatmaya başlamıştı. Adobe bile insanlara Flash kullanımını durdurmalarını söylemişti, yani Google’ın güncellemesi en iyisi için.

Chrome Tarayıcı

Google Chrome, Google tarafından geliştirilen bir ağ tarayıcısıdır. Adını çizgesel (grafiksel) kullanıcı ara yüzünden almaktadır. Microsoft Windows için geliştirilen beta sürümü ilk kez 2 Eylül 2008 tarihinde kullanıma sunulmuştur. Daha sonra Mac OS X ve Linux sürümleri de geliştirilmiştir.

Google Chrome’un temelini açık kaynak kodlu “Chromium” tasarısı oluşturur. Chromium tasarısı, özgür BSD Lisans altında yürütülmektedir. Chromium, açık kaynak kodlu ve özgür bir yazılım olduğu halde bu kodların, kapalı kaynaklı Google Chrome projesinde kullanılabiliyor olmasının nedeni BSD Lisansının esnekliğinden kaynaklanmaktadır.

Temmuz 2015 itibarıyla netmarketshare.com adlı internet istatistik aracının yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde %27’lik bir pazar payına sahiptir.

Flash Oynatıcı

Adobe Flash Player, çeşitli ekran ve tarayıcılarda benzersiz uygulama, içerik ve videoların kusursuz görüntülenmesini sağlayan platformlar arası, tarayıcı tabanlı bir çalıştırıcıdır. Flash Player 10.1 mobil ekranlarda yüksek performans için en iyileştirilmiş ve daha zengin ve daha çekici kullanıcı deneyimleri sağlayan yerel aygıt yeteneklerinin avantajlarından yararlanmak üzere tasarlanmıştır.

Adobe Flash Player İnternet üzerinde animasyonları, reklamları, flash videoları görüntülemenizi sağlayan bir tarayıcı eklentisidir. Flash Player ile girmiş olduğunuz etkileşimli web sayfalarını en verimli biçimiyle görebilirsiniz.

Esasen Macromedia şirketinin bir yazılımı olmasına rağmen Adobe’nin Macromedia’yı satın alması ile Adobe adı ile sunulmaya başlanmıştır. Uzun zamandır deneme sürümleri yayınlanan yazılım bu sürümü ile kararlı hale getirilmiş ve hatalar düzeltilmiştir. Her internet kullanıcısının sistemine kurması gereken bir uygulamadır. Ayrıca boyutu oldukça küçüktür ve ücretsizdir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...