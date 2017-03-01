Google, Cardboard VR sanal gerçeklik görüntüleyenlerinin 10 milyonunu ilk kez 2014’te piyasaya sunduklarından beri gönderdiğini açıkladı.

Şirket , bugün bir blog yazısında sayıları kutladı ve birkaç istatistik daha yayınladı: İnsanlar Google Play’de 160 milyon Cardboard VR uygulaması indirdiler, Ve 30 Karton başlığın her biri bir milyondan fazla yüklemeye sahip. Sevkıyat numaraları ayrıca, resmi Cardboard VR kulaklıkları olmayan mobil VR görüntüleyicileri içermiyor olabilir, ancak yine de Cardboard VR uygulamalarında kullanılabilir.

Birçoğunun promosyon araçları olarak ücretsiz verildiğinden, bize Cardboard VR kulaklık seti için ne kadar çok şey anlattığını söylemek zor. New York Times , örneğin , 2016 yılında, 2015 yılında daha sonra başka yuvarlak aboneleri yazdırmak için onları bir milyon üzerinde gönderilecek Ama Sony, özellikle hemen sonra, orada kaç bilmek yararlıdır bazı sert numaralarını verdi onun çok daha pahalı için PlayStation VR kulaklık. Google’ın son büyük Karton dönüm noktası, 2016 yılının Ocak ayında geldi o işaretli zaman sevk 5000000 kulaklıklar.

Bu habere ek olarak, Google birkaç yeni sanal ve artırılmış gerçeklik uygulaması duyurdu. Daydream için 360 derecelik videolar sunan Sky yayın şirketinden bir video uygulaması var. Tango artırılmış gerçeklik platformu için üç yeni uygulama var. Bir Sims uygulaması , bir Sims evini gezmenizi sağlar ; Chelsea Kicker , sanal bir futbol yıldızı ile oynamanızı sağlar ve WSJ AR, büyütülmüş gerçeklikteki hisse eğilimlerini görselleştirir. Bunların hiçbiri tam olarak katil uygulamalar değil, ancak kademeli olarak VR ve AR’ye yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor.

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