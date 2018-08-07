Türkiye Kupası şampiyonluğundan sonra yine bir ilki başarıp Konya’da lig şampiyonu Galatasaray’ı yenerek Süper Kupa’yı kazanan Akhisarspor, son yıllarda golcüleri parlattı.

Spor Toto Süper Lig’de 7’nci sezonunu geçirmeye hazırlanan Akhisar, farklı dönemlerde forma giyen Theofanis Gekas, Oumar Niasse, Hugo Rodallega, Ricardo Vaz Te gibi isimlerden sonra Yevhen Seleznyov’dan da maksimum faydayı aldı. Akhisaspor’un lige çıktığı ilk yıl olan 2012-13 sezonunun devre arasında düşme hattında son sıradayken transfer ettiği Gekas, 15 maçta 12 gol atıp takımı ligde tuttu.

Konyaspor macerasından sonra 2014-15’te yuvaya dönen Yunan yıldız o dönem ilk 8 haftada attığı 9 golle takımı liderliğe kadar taşıdı. Teknik direktör Roberto Carlos‘la sorun yaşayan futbolcu, sezon sonunda ayrıldı.

Akhisarspor’un 2013-14 sezonunda 250 bin Euro bedelle aldığı Niasse, 34 maçta 12 gol atınca 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova’ya satıldı. Senegalli futbolcu, Rusya’dan sonra 13.5 milyon Pound bonservisle Everton’un yolunu tuttu. Akhisar’a 2015-16 sezonunda gelip 34 maçta 19 gol atan Rodallega, ertesi sezon devre arasında 1.6 milyon Euro bonservis geliriyle Trabzonspor’a verildi.

İlk kez 2014-15 sezonunun devre arasında kiralanıp yarım sezonda 5 gol, 5 asistle oynayan Vaz Te, 2016-17’de ligde 11, Türkiye Kupası‘nda ise 14 gol atmayı başardı. Portekizli futbolcu, o sezon sonunda serbest kalıp rekor ücretle Çin’in yolunu tuttu. Akhisar’ın son olarak geçen sezon devre arasında Karabükspor’dan aldığı Seleznyov, ligde 6 gol atıp takımı kümede tuttu. Ukraynalı yıldız, oynadığı dönemde tarihinin en parlak başarılarını kazanıp 2 kupa kaldıran Akhisarspor’da kupada 4, Süper Kupa’da 2 gol attı. Seleznyov, özellikle geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray’a attığı gollere takıma finali getirdi.