Gölcük’te eşsiz kar manzarası

BOLU’da, buz tutan gölünün üstü karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı, eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta çam ormanları arasına gizlenmiş olan Gölcük Tabiat Parkı, günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının da sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü tabiat parkında göl yüzeyi buz tuttu. Buz tutan gölün üzeri de karlarla kaplanınca ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Tabiat Parkı’nı çevreleyen ormandaki ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle az kişinin olduğu Gölcük Tabiat Parkı, huzurun ve sessizliğin içinde temiz havanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçileri bekliyor.

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