Gölbaşı’nda 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 1. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Mevlana Parkı’nda Gölbaşı Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı’nın ortaklaşa düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışına, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Duruay, 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “Ülkemizde bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve hainliklerin unutulmaması için bizden sonraki gelecek nesillere aktararak, el birliği ile çalışacağız” dedi.

“Gölbaşı halkıyla gurur duyuyorum”

15 Temmuz hain darbe girişiminin Gölbaşı’nda yoğun olarak yaşandığını aktaran Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Gölbaşı halkı o gece üzerine düşen görevi yaptı. On binlerce insan canlı kalkan olmak için bombaların atıldığını Özel Harekat Daire Başkanlığına yürüdü. TRT binası Gölbaşı’na çok yakın ve o gece TRT’de ki olaylara müdahale edenlerin yüzde 80’i Gölbaşı’ndan giden vatandaşlarımızdı. Ardından TÜRKSAT’ta yaşanan o hain saldırıda yine Gölbaşı halkı gereken tepkiyi gösterdi. Gölbaşı halkıyla gurur duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun.”

“Türkiye’de kaos ortamı oluşturulmak istendi”

Başkan Duruay, 15 Temmuz’u yaşamayanların kontrollü darbe ifadesini kullandıklarını aktararak, şöyle devam etti:

“15 Temmuz’u yaşamayanlar ‘kontrollü darbede diyecekler, darbe değildi, bizi inandıramıyorsunuz’ da diyecekler ama bizler 15 Temmuz’u yaşayan insanlarız. O geceki darbe girişiminde Türkiye’mizde kaos ortamının oluşturulmak istendiği açık ve beyan ortadadır. Biz hep demokrasinin beşiği dediğimiz Avrupa’daki demokrasi savunucuları ve bizim içimizdeki savunucular da halen bu darbe için kontrollü darbe diyerek geçiştiriyorlar. Halkımız bunun kontrollü mü kontrolsüz mü olduğunu çok ama çok iyi biliyor. Her seçimde onlara gereken cevabı veriyor.”