Gölbaşı Belediyesi tarafından “Sayfa Sayfa Türkçe’nin Gücü” adlı kitap, ilçedeki bütün ortaokul ve liselere dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanan “Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi” yayınlarından çıkan “Sayfa Sayfa Türkçe’nin Gücü” isimli kitap, ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine hediye edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dağıttıkları kitabın Türkçe’nin zenginliğine dikkati çektiğini belirterek, “Millet olarak geçmişten geleceğe yürüyüşümüzün en kıymetli değerlerinden olan dilimiz, zengin bir edebiyatı, tarihi, sanatı kaldırabilme ve taşıyabilme gücüyle bunların cümlesi diyebileceğimiz medeniyetimizin ana direği hükmündedir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Duruay, Türkçe’yi yaşatmak, tüm varlıklarıyla gelecek nesillere aktarmak ve dile sahip çıkmak için hazırlanan kitabı öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.