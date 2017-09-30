Gölbaşı ilçesinde düzenlenen “Özel Unvan Engel Atlama” yarışmasında “Contıkı Az” isimli atıyla birinci olan Elif Nazlı Can, Gölbaşı Belediye Başkanlığı Kupası’nı kazandı.

Gölbaşı Ballıkpınar Mahallesi Başkent Binicilik Kulübü tesislerinde gerçekleşen yarışmada “Contıkı Az” isimli atıyla katılan Ankara Atlı Spor Kulubünden Elif Nazlı Can birinci oldu.

Bursa Atlı Spor Kulübünden Taha Yedikardeş “Stakwell” adlı atıyla ikinci olurken, Başkent Binicilik Kulübünden Murat Erdoğan “Champagner” isimli atıyla üçüncü oldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediye Başkanlığı Kupası ödülünü Elif Nazlı Can’a verdi.

Ayrıca Başkan Duruay ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yılmaz tarafından dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.

Başkan Duruay, Gölbaşı Belediye Başkanlığı Kupası için yarışan ve dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.