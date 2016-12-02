Gökyüzünde zeytinyağı servisi

BURSA merkezli Marmarabirlik, Türk Hava Yolları’na (THY) 2017 yılı içinde 22 milyon küçük şişe ve Easy Snap ambalaj da zeytinyağı üretecek. ‘Katla yağla sos’ adı verilen ambalajdaki zeytinyağları, müşterilere tek elle kullanım kolaylığı sağlayacak. Marmarabirlik THY’na ayrıca, zeytin ve zeytin ezmesi de veriyor.

THY, 2017 yılında müşterilerine Marmarabirlik’te yapılan ve daha kolay kullanımı olan zeytinyağı ikram edecek. Anlaşmaya göre, Marmarabirlik THY’ye, ‘Easy Snap’ ambalajda olan ve ‘Katla yağla sos’ adı verilen 8 gramlık 20 milyon adet ve 2 milyon adet de 11 gramlık küçük şişelerde tek kullanımlık olan zeytinyağı ikram edecek. Türk Hava Yolları’na, 6 yıldır zeytinyağının yanı sıra zeytin ve zeytin ezmesi de sattıklarını söyleyen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, şöyle dedi:

“Bu hava yolu ile çok iyi çalışmamız var. Türk Hava Yolları ile seyahat eden yolculara, Marmarabirlik’in ürünleri olan zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı tattırıyoruz. Güzel geriye dönüşler de alıyoruz. 2017 yılı için de hedefimiz Türk Hava Yolları’nın menüsüne daha önce verdiğimiz zeytinyağını farklı bir şekilde sunmak. Önümüzdeki yıl bu ambalajlarımızla THY’yi tercih eden yolculara toplam 140 ton zeytinyağı ikram edeceğiz.”

Marmarabirlik, THY’na yapacağı ‘katla yağla sos’ ambalajı ile 20 gramlık zeytin ambalajları için 1 milyon TL tutarında yatırım yaptı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...