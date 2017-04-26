Gökhan İnler ile Şenol Güneş'in yıldızı neden barışmıyor !..

Geldiği yer Leicester City Kulübü idi ve aslında Beşiktaş’a gelene kadar, futbol yaşamı Avrupa Kulüplerinde geçmişti.

Uzun bir süre önce konuşma fırsatı bulduğumuz Gökhan İnler, “Ben herkes gibi bir Beşiktaşlı değilim. taa Metin-Ali-Feyyaz döneminin o efsane kadronun içinde büyüyen bir Beşiktaşlı’yım” demişti.

İşte o Gökhan İnler, Siyah-Beyazlı takıma transfer olduğu geçen yıldan dünkü Adanaspor maçına kadar Siyah-Beyazlı formayı kupa , avrupa ve ligde sadece 12 kez giyebildi bunların çoğu da sonradan oyuna dahil olarak gerçekleşti.

ADANASPOR MAÇINDA OYNAYAMIYORSA!!

Şenol Güneş’in Adanaspor maçında yaptığı rotasyon ve sonradan oyuna aldığı oyuncu tercihleri arasında da Gökhan İnler yoktu.

Tribünlerde, Aboubakar’ın çıkıp, Necip’in oyuna girişinden sonra bu soru daha da hararetli konuşulmaya başladı: “Bu Gökhan İnler ile Şenol Güneş’in arasında ne geçti?”.

Sonra Kerim ve Olcay’ın Güneş’in onayıyla gidişinden sonra forma şansı bulumayan Aras Özbiliz’e kadar geldi. Aras’ta, Gökhan gibi Güneş’in ilk onbir veya sonradan oyuna girememe takıntısına mı maruz kalmıştı?

DİSİPLİNSİZ BİR HAREKETLERİ BULUNMUYOR

Gerek Gökhan İnler’in, gerekse Aras Özbiliz’in, Teknik Direktör Güneş’e karşı disiplinsiz bir hareketleri bulunmuyor. Bunu yönetim de onaylıyor. Ancak Gökhan İnler klasındaki bir oyuncunun Beşiktaş’ta forma bulamamasına takım arkadaşları ve taraftarda akıl-sır erdiremiyor.

Bunun izahı ancak formunun çok gerisinde olurki, o vakit’te neden 18’e alıyor yorumu yapılabilir. Gökhan’ın sbir yıl daha sözleşmesi var. Fakat sezon sonu, durumunu gözden geçirecek olan yıldız oyuncu Beşiktaş’la bağlarını koparabilir. menacerine, “Kulüp bul” iddiaları çığ gibi büyüyor..

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