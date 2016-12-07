Gökçek’e Anadolu Köy Korucuları’ndan ziyaret

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve dernek yöneticilerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ziyaret etti.

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu olarak kendilerini kabul ettiği için Başkan Gökçek’e teşekkür eden Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen de 10 binlerce şehit ailesini, gaziyi ve köy korucularını temsil eden 5 federasyon 96 derneğin oluşturduğu bir konfederasyon olduklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gaziler Derneği’ni de Ankara’da kurduklarını anlatan Sözen, 15 Temmuz’da hem Başkan Melih Gökçek’in hem de oğlu Osman Gökçek’in verdiği mücadeleye bizzat şahit olarak hayranlık duyduğunu vurguladı.

Ankara’da şehit aileleri ve gazilere verilen desteğe de dernek adına teşekkür ettiklerini söyleyen Sözen, Başkan Gökçek’in Doğu ve Güneydoğu’da da mağdur durumda olan belediyelere araç gereç başta olmak üzere yardımlarını esirgemediğini bildiklerini ve desteklerini hissettiklerini, tüm şehit ve gazi yakınlarının da bu çerçevede yardım için başvuracakları ilk kişiyi Başkan Melih Gökçek olarak gördüğünü kaydetti.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Gökçek ise; “Gerek 15 Temmuz’da, gerekse Doğu ve Güneydoğu’daki korucularımız da dahil olmak üzere şehitlerimiz ve gazilerimizin ülke için yapmış olduğu fedakarlıkların karşılığını ödeyebilmemiz mümkün değil. Allah hepsinden razı olsun. İnanıyoruz ki şehit olanlar Cennet’te yakınlarına şefaatçi olacaklar” dedi.

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, konfederasyon adına Başkan Gökçek’e Siirt örgüsü bir Türk Bayrağı armağan etti.

Bu armağanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Gökçek de konfederasyon temsilcilerine birer Kuran-ı Kerim verdi.

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