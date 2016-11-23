Gökçek ile Jirinovski yemekte buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Ankara’ya gelen Rusya Federasyonu Liberal Demokrat Parti Başkanı Jirinovski ve beraberindeki milletvekilleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Aruni Restoranı’nda gerçekleşen yemekte Ankara’ya özgü lezzetlerin tadına bakan Jirinovski ve beraberindeki milletvekilleri, Başkan Gökçek ile Türkiye -Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında son dönemde artarak gelişen ilişkilere katkı sağlamak amacıyla, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Ankara’ya davet edilen Jirinovski ve beraberindeki milletvekilleri, Başkent’teki programlarına bugün de devam edecek.

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